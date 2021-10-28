«Пришлось оставить»: беременная Мария Порошина бросила Андрея Кончаловского

47-летняя актриса в одиночку воспитывает пятерых детей. От кого родился последний малыш — до сих пор неизвестно.

Актриса Мария Порошина, будучи беременной, ушла от выдающегося режиссера Андрея Кончаловского. Звезда долгие годы мечтала о сотрудничестве с гением, но в силу «интересного положения» не смогла принять участия в его проектах, несмотря на хорошие гонорары. В этом селебрити призналась «Вечерней Москве».

«У меня были две попытки поработать с Кончаловским в Театре Моссовета: в пьесах „Дядя Ваня“ и Эдварда Радзинского „Палач“. Но будучи беременной третьим ребенком, пришлось оставить репетиции и „выпасть“ на какое-то время», — вспомнила Порошина.

Всего у 47-летней дивы пятеро детей: дочери Полина, Серафима, Аграфена, Глафира и сын Андрей. Все — от разных мужей. Причем имя отца последнего малыша до сих пор никому не известно. Ни разу Марии Порошиной не удалось вдоволь насладиться постродовым периодом — ей постоянно приходилось трудиться, чтобы прокормить наследников.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Сейчас актриса активно трудится на благо театров: у нее семь разнохарактерных ролей в спектаклях самых именитых режиссеров. Но мечту о работе с Кончаловским она все же надеется воплотить в реальность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого из своих пятерых детей Мария Порошина любит больше всего.