Анжелика Варум сообщила о смерти близкого человека

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Виктория Андреева
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Анжелика Варум сообщила о смерти фотографа Юрия Богомаза

Анжелика Варум сообщила о смерти близкого человека

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Звезда эстрады тоскует по безвременно почившему доброму другу. Точная причина трагедии пока не названа.

Певица Анжелика Варум с горечью сообщила о кончине близкого человека. Ушел из жизни старый друг звезды, профессиональный фотограф Юрий Богомаз. В Instagram она опубликовала фото творца и оставила печальную подпись к нему. Что именно произошло с мужчиной, выяснить пока не удалось.

«Еще одним талантливым человеком стало меньше. Юра — добрейший, теплейший, деликатнейший, откликавшийся на любую, даже самую мелкую просьбу о помощи или содействии. Юрочка, спасибо, что ты был в моей жизни», — написала Варум.

Звезда выразила глубокие соболезнования близким и друзьям покойного фотографа. К ее словам присоединился и режиссер Алексей Франдетти. На странице в Facebook он выложил памятный пост, в котором призвал помочь осиротевшей матери Богомаза. Пожилая женщина осталась без самой главной опоры в жизни.

 
 
 
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Публикация от Анжелика Варум (@avarum)

Юрий Богомаз хорошо известен как любителям театра, так и в профессиональной среде. Он сотрудничал со многими культурными учреждениями России. В том числе со Школой современной пьесы, Большим театром, Центром драматургии и режиссуры. Трудился фотограф и на благо провинциальных досуговых учреждений. «Коронной фишкой» мужчины были портфолио для знаменитостей.

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