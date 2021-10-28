Какие семь тел есть у каждого человека и как их развивать

Каждый человек обладает семью телами при том, что видимым по умолчанию остается только одно — физическое, утверждает магистр таронумерологии Жанна Техажева. Она призывает всех неравнодушных к своим судьбам ухаживать за остальными сущностями во избежание негативный кармы. Вот как это делать, чтобы всегда оставаться в гармонии и быть успешными.

Тело физическое, на удивление, не требует ничего, кроме регулярных тренировок, адекватного питания и отказа от вредных привычек. Ведь никому не хочется в 40 лет выглядеть на 70? Так что придется постараться.

Тело эфирное — это жизненная энергия, циркулирующая по человеку словно поезд. Когда чувствуете непереносимую усталость, и все будто «валится из рук», незамедлительно делайте передышку! Восстанавливайте баланс при помощи медитаций и духовных практик.

«Наши эмоции, чувства, переживания и страхи скрыты в астральном теле. Это некий сосуд желаний. Наши предки верили, что 90% болезней происходят из-за дисбаланса астрального и эфирного тел. Направить их энергию к свету поможет память о предках, сохранение традиций и поддержка рода», — заметила Техажева.

В ментальном теле скрыты ум и знания. Чтобы не допустить возникновения лени, уныния или депрессии, необходимо регулярно подбадриваться себя, произнося аффирмации с добрыми пожеланиями. Например, по утру можно сказать: «Мне очень хорошо. Я живу в гармонии!». И, конечно, следует как можно чаще улыбаться всем вокруг.

«Кармическое тело — это наш высший воспитатель, который контролирует эмоции и следит за поступками. Если сейчас нарушаете законы кармы, это отразится на энергетике будущего кармического тела. Чтобы не допустить этого, нужно отрабатывать карму, развязывать узлы прошлого, не нарушать законы», — заметила таронумеролог.

Интуитивное тело отвечает за развитые предчувствия, за мощную связь с событиями, пространством и временем. С эзотерической точки зрения, это — некое общение с ангелом-хранителем. Чтобы прокачивать это тело, необходимо чаще оставаться наедине с собой и прислушиваться к внутренним желаниям.

Программное тело — футляр для хранения самой важной информации, данных о человеке и его судьбе. Чтобы сохранить его в надлежащем виде, старайтесь не противиться Вселенной и будете счастливы по-настоящему.

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