Плывите по течению! Китайский совет дня на четверг, 28 октября

|
Татьяна Бендзь
1 186

Сегодня не стоит идти к врачу. Перенесите свой визит, если его планировали.

Плывите по течению! Китайский совет дня на четверг, 28 октября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 28 октября?

Четверг — день бесполезный в плане эффективности. Энергии стоят на месте, а это значит ни о каком прогрессе не может быть и речи.

Чтобы не разочароваться в результатах дня — не планируйте на четверг ничего судьбоносного. Лучшая стратегия — плыть по течению. Займитесь рутиной, устройте небольшую уборку, разложите по полочкам свои цели. В пятницу — день планирования, придумаете как этих целей будете достигать.

Не стоит в четверг идти на прием к врачу или ложиться в больницу. Само собой, это не относится к экстренным случаям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.52
0.71 81.84
0.81
Какие вещи в доме принесут удачу разным знакам зодиака

Последние новости

17:26
«Мы не знаем, будем ли живы»: Пригожин опасается отмены новогодних корпоративов
17:16
Минюст предложил лишать прав за систематическое грубое нарушение ПДД
17:06
Принц Гарри впал в глубокую депрессию из-за госпитализации Елизаветы II
16:56
Чем защитить автомобильные диски от повреждений?
16:52
Определяющий судьбу: в Петербурге простились с режиссером Александром Рогожкиным
16:41
Сгорающий от ревности Тik-Тоk-блогер JinnKid застрелил жену и её друга

Сейчас читают

Мокрая история: отметивший 45-летие Басков рассказал, как обмочился на сцене
Как определить свое будущее по дате рождения и имени
Как по дате рождения узнать, когда вы разбогатеете?
Моргенштерн извинился за слова о бессмысленности празднования Дня Победы

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака