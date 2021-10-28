Плывите по течению! Китайский совет дня на четверг, 28 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 28 октября?

Четверг — день бесполезный в плане эффективности. Энергии стоят на месте, а это значит ни о каком прогрессе не может быть и речи.

Чтобы не разочароваться в результатах дня — не планируйте на четверг ничего судьбоносного. Лучшая стратегия — плыть по течению. Займитесь рутиной, устройте небольшую уборку, разложите по полочкам свои цели. В пятницу — день планирования, придумаете как этих целей будете достигать.

Не стоит в четверг идти на прием к врачу или ложиться в больницу. Само собой, это не относится к экстренным случаям.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.