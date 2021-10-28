Пушков: ЕС доказал Польше, что нельзя быть немножко беременной

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Ксения Темникова
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Суд Евросоюза обязал Варшаву платить штраф в миллион евро в день за судебную реформу.

Пушков: ЕС доказал Польше, что нельзя быть немножко беременной

Фото: Depositphotos / jqnoc

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в искренности польских политиков из-за их реакции на штраф Варшаве со стороны Евросоюза в миллион евро в сутки.

Он напомнил, что негодование несколько неуместно, так как Польша понимала, на что она идет.

«ЕС — это союз с жесткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС. Польше предстоит доказать обратное», — написал парламентарий в Twitter.

Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать по миллиону евро штрафа в день в пользу Еврокомиссии до тех пор, пока законодательство страны не будет соответствовать нормам объединения.

В ответ Варшава обвинила объединение в злоупотреблении полномочиями и денежными взысканиями. Министр юстиции Польши Себастьян Калет назвал действия Брюсселя узурпацией и шантажом.

Спор между Польшей и ЕС разгорелся из-за отказа страны упразднить дисциплинарную палату Верховного суда. В республики подчеркивали, что Конституция страны должна обладать приоритетом перед всеми прочими правовыми нормами.

Как писал 5-tv.ru, британский журналист Мэтью Линн в статье для The Telegraph выразил уверенность в том, что победа в конфронтации достанется Польше.

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