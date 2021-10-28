Подозреваемый в убийстве семьи банкира в Москве найден мертвым в изоляторе Белоруссии. По информации 5-tv.ru, предварительно, он покончил с собой.

Андрея С. задержали накануне на территории Белоруссии. Российским судом по ходатайству следствия он был заочно арестован и ждал экстрадиции.

По версии следствия, он был непосредственным исполнителем жестокой расправы над бывшим топ-менеджером «Смоленского банка» Михаилом Яхонтовым, его женой и восьмилетним сыном.

Семью экс-банкира зверски убили прямо в их квартире в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве. Установлено, что Яхонтова перед смертью избили, а маленькому сыну сломали шею.

По одной из версии, причиной нападения на него стали огромные долги. По некоторым данным Михаил Яхонтов задолжал около 19 миллиардов рублей.