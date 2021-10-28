Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией в Москве

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 954

71-летний народный артист РФ до этого попадал уже в больницу с воспалением легких в августе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией в Москве. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила его жена Татьяна Бронзова.

«Все хорошо. Ему 71 год, он может поболеть», — отметила взволнованная от звонков СМИ супруга. — «В 71 год нельзя быть здоровым. Он жив и будет жить».

Бронзова заверила, что Борис Щербаков выйдет из больницы через несколько дней и вернется к работе в театре.

«Он будет здоров. Ему уже хорошо. Прокапают. Витамины дадут. Ослабленный организм. Возраст. Осень. Какие-то простуды», — добавила она.

Супруга народного артиста РФ заметила, что получить стационарное лечение удобнее, чем дома.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в августе Борис Щербаков был госпитализирован с воспалением легких. Тогда коронавирус не подтвердился.

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