Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией в Москве
71-летний народный артист РФ до этого попадал уже в больницу с воспалением легких в августе.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией в Москве. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердила его жена Татьяна Бронзова.
«Все хорошо. Ему 71 год, он может поболеть», — отметила взволнованная от звонков СМИ супруга. — «В 71 год нельзя быть здоровым. Он жив и будет жить».
Бронзова заверила, что Борис Щербаков выйдет из больницы через несколько дней и вернется к работе в театре.
«Он будет здоров. Ему уже хорошо. Прокапают. Витамины дадут. Ослабленный организм. Возраст. Осень. Какие-то простуды», — добавила она.
Супруга народного артиста РФ заметила, что получить стационарное лечение удобнее, чем дома.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в августе Борис Щербаков был госпитализирован с воспалением легких. Тогда коронавирус не подтвердился.
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