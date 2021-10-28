Вместе до гроба: как рассчитать дату замужества по имени и дате рождения

Числа — не просто бездумные математические значения. Они способны предсказать точную дату предстоящего замужества, уверены нумерологи. Ответ на вопрос «когда я выйду замуж» может таиться в дате рождения. Вот какие расчеты предлагают сделать астрологи.

Когда ждать свадьбу: считаем по буквам в имени

Рассчитать дату предстоящего торжества можно по первым буквам в имени. Специалисты предлагают вычислить количество буквенных символов в имени и фамилии. Если получилось двузначное число — его раскладывают для получения однозначного. Такие же манипуляции проводят с датой гадания.

Разберем на примере. Допустим, героиню зовут Екатерина Смирнова. В ее имени 17 знаков. Раскладываем на 1+7, получаем 8.

Будущая невеста проходит этот тест 28.10.2021. Складываем: 2+8+1+2+2+1=16. 1+6=7.

Получившиеся числа суммируем: 8+7=15. А теперь сложим и их: 1+5=6.

Далее проверяем по таблице.

Единица — вас ждет скорое замужество. Причины две: по расчету или по беременности;

Двойка — до вашей свадьбы остался один год. Уже выбрали платье?

Тройка — увы, до вашей свадьбы еще нескоро. Пока эти мысли стоит отложить;

Четверка — не так уж вы и стремитесь поставить штамп в паспорте. Определитесь с приоритетами;

Пятерка — если девушка чувствует в себе острое желание выйти замуж, то оно обязательно сбудется и совсем скоро;

Шестерка — вы еще в поисках своего суженого, идеальный избранник где-то ждет вас;

Семерка — вы переживаете важные перемены в жизни, стоит больше внимания уделить проблемам;

Восьмерка — подруга вас опередит, но зато у вас будет шанс поймать букет невесты;

Девятка — может быть, не в этой жизни либо замужество будет очень поздним.

Как рассчитать дату замужества по дате рождения

По словам нумерологов, наиболее надежный способ узнать дату свадьбы — это метод Каттакара. Отчасти он повторяет тот способ, который приводился с именем. Методика принадлежит известному счетоводу и мистику Каттакару. Стопроцентной точности он не обещал, но прогноз исполнения велик.

Чтобы не углубляться в теорию, обратимся сразу к примеру. Допустим, наша будущая невеста родилась 13.08.1994. Мы складываем эти цифры и доводим число до однозначного. У нас получилось 8.

Далее мы можем определить год наступающего торжества. Для этого приведем года к однозначному числу: 2019 = 2+1+9 =12=1+2=3. 2020 = 2+2=4 и т. д.

А дальше сверяем по таблице, где в первой колонке указано получившееся число из даты рождения, во второй — числа тех годов, в которые девушка может связать себя брачными узами.

Единица — 1,4,5,7

Двойка — 1,5,6,8

Тройка — 3,6,7,9

Четверка — 1,4,7,8

Пятерка — 2,5,7,9

Шестерка — 1,3,6,9

Семерка — 1,2,4,8

Восьмерка — 1,2,6,8

Девятка — 2,3,6,7

Специалисты предупреждают, если преобладают 3,8,9,6 — вам есть чего опасаться. Свадьба может постоянно откладываться из-за недопонимания с родными, в том числе, жениха.

А если чаще встречаются 2,4,6 — готовьтесь отмечать праздник в очень молодом возрасте. Но любовь обещает быть на всю жизнь.

Есть еще один способ узнать точный год свадьбы. Для этого нужны только день и месяц рождения невесты. К примеру, девушка родилась 15 июля. Рассчитываем: 15+6=21. 2+1=3.

Сверяем по таблице, где год рассчитан из следующего принципа: 2018=2+1+8=11=1+1=2, 2019=2+1+9=12=3 и т. д.

Сколько будет браков

Магия чисел способна на большее. Дата рождения способна подсказать не только предстоящую дату свадьбы, но и количество браков. Судьбоносное предсказание способен сделать уже знакомый метод. Раскладываем дату рождения и преобразуем в одну цифру.

Например, 21.04.1990. 2+1+4+1+9+9=26. 2+6=8.

Расшифровываем код по схеме:

Единица — скорее всего вас ждет один брак, но возможен второй;

Двойка — свадьба будет первой и последней в жизни;

Тройка — числа пророчат вам до трех замужеств;

Четверка — свадьбу вы отпразднуете ни один раз;

Пятерка — не самое счастливое число, возможен один брак или же вовсе безбрачие;

Шестерка — готовьтесь повстречать нескольких мужчин, с каждым из которых вы захотите связать судьбу;

Семерка — у вас будет всего одна свадьба;

Восьмерка — единственный брак.

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