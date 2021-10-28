Вместе до гроба: как рассчитать дату замужества по имени и дате рождения
Нумерологи считают, числа помогут указать на знаменательный день.
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Числа — не просто бездумные математические значения. Они способны предсказать точную дату предстоящего замужества, уверены нумерологи. Ответ на вопрос «когда я выйду замуж» может таиться в дате рождения. Вот какие расчеты предлагают сделать астрологи.
Когда ждать свадьбу: считаем по буквам в имени
Рассчитать дату предстоящего торжества можно по первым буквам в имени. Специалисты предлагают вычислить количество буквенных символов в имени и фамилии. Если получилось двузначное число — его раскладывают для получения однозначного. Такие же манипуляции проводят с датой гадания.
Разберем на примере. Допустим, героиню зовут Екатерина Смирнова. В ее имени 17 знаков. Раскладываем на 1+7, получаем 8.
Будущая невеста проходит этот тест 28.10.2021. Складываем: 2+8+1+2+2+1=16. 1+6=7.
Получившиеся числа суммируем: 8+7=15. А теперь сложим и их: 1+5=6.
Далее проверяем по таблице.
Единица — вас ждет скорое замужество. Причины две: по расчету или по беременности;
Двойка — до вашей свадьбы остался один год. Уже выбрали платье?
Тройка — увы, до вашей свадьбы еще нескоро. Пока эти мысли стоит отложить;
Четверка — не так уж вы и стремитесь поставить штамп в паспорте. Определитесь с приоритетами;
Пятерка — если девушка чувствует в себе острое желание выйти замуж, то оно обязательно сбудется и совсем скоро;
Шестерка — вы еще в поисках своего суженого, идеальный избранник где-то ждет вас;
Семерка — вы переживаете важные перемены в жизни, стоит больше внимания уделить проблемам;
Восьмерка — подруга вас опередит, но зато у вас будет шанс поймать букет невесты;
Девятка — может быть, не в этой жизни либо замужество будет очень поздним.
Как рассчитать дату замужества по дате рождения
По словам нумерологов, наиболее надежный способ узнать дату свадьбы — это метод Каттакара. Отчасти он повторяет тот способ, который приводился с именем. Методика принадлежит известному счетоводу и мистику Каттакару. Стопроцентной точности он не обещал, но прогноз исполнения велик.
Чтобы не углубляться в теорию, обратимся сразу к примеру. Допустим, наша будущая невеста родилась 13.08.1994. Мы складываем эти цифры и доводим число до однозначного. У нас получилось 8.
Далее мы можем определить год наступающего торжества. Для этого приведем года к однозначному числу: 2019 = 2+1+9 =12=1+2=3. 2020 = 2+2=4 и т. д.
А дальше сверяем по таблице, где в первой колонке указано получившееся число из даты рождения, во второй — числа тех годов, в которые девушка может связать себя брачными узами.
Единица — 1,4,5,7
Двойка — 1,5,6,8
Тройка — 3,6,7,9
Четверка — 1,4,7,8
Пятерка — 2,5,7,9
Шестерка — 1,3,6,9
Семерка — 1,2,4,8
Восьмерка — 1,2,6,8
Девятка — 2,3,6,7
Специалисты предупреждают, если преобладают 3,8,9,6 — вам есть чего опасаться. Свадьба может постоянно откладываться из-за недопонимания с родными, в том числе, жениха.
А если чаще встречаются 2,4,6 — готовьтесь отмечать праздник в очень молодом возрасте. Но любовь обещает быть на всю жизнь.
Есть еще один способ узнать точный год свадьбы. Для этого нужны только день и месяц рождения невесты. К примеру, девушка родилась 15 июля. Рассчитываем: 15+6=21. 2+1=3.
Сверяем по таблице, где год рассчитан из следующего принципа: 2018=2+1+8=11=1+1=2, 2019=2+1+9=12=3 и т. д.
Сколько будет браков
Магия чисел способна на большее. Дата рождения способна подсказать не только предстоящую дату свадьбы, но и количество браков. Судьбоносное предсказание способен сделать уже знакомый метод. Раскладываем дату рождения и преобразуем в одну цифру.
Например, 21.04.1990. 2+1+4+1+9+9=26. 2+6=8.
Расшифровываем код по схеме:
Единица — скорее всего вас ждет один брак, но возможен второй;
Двойка — свадьба будет первой и последней в жизни;
Тройка — числа пророчат вам до трех замужеств;
Четверка — свадьбу вы отпразднуете ни один раз;
Пятерка — не самое счастливое число, возможен один брак или же вовсе безбрачие;
Шестерка — готовьтесь повстречать нескольких мужчин, с каждым из которых вы захотите связать судьбу;
Семерка — у вас будет всего одна свадьба;
Восьмерка — единственный брак.
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