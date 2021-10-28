Пуговке исполнилось 20: Как изменилась Старшова с момента выхода «Папиных дочек»

Девушка не раз призналась, что ее откровенно напрягают постоянные сравнения с Полиной Васнецовой.

Катя Старшова, известная по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», признавалась: она устала от постоянных напоминаний о ее самой популярной роли. Самая маленькая из сестричек Васнецовых в свое время покорила сердца миллионов телезрителей. Робкая, но иногда дерзкая девчушка с плюшевым мишкой по имени Бублик. Увы, но это первая и пока последняя роль девушки. 28 октября, в четверг, Старшова отмечает 20-летие. Чем запомнилась артистка и что теперь стало с маленьким кумиром «десятых»?

Из образа малютки-Пуговки Старшова давно выросла. Частые сравнения с Полиной Васнецовой приводят в ее в ярость. Возвращаться в прошлое ей непросто.

«Ото всех я слышу про Пуговку, про сериал, но я уже совсем другая, я давно не снимаюсь, я давно не маленькая девочка, мне это неинтересно», — сетовала Старшова в интервью для Татьяны Мингалимовой в ее YouTube-шоу.

В то же время она благодарна телепроекту, но ее цель — двигаться дальше. Сегодня Катя Старшова — взрослая девушка, которая учится на медицинском факультете МГУ, занимается спортом и активно строит планы на жизнь. Возвращаться в кино- или телеиндустрию даже не думает.

Пуговка: начало

В «Папиных дочках» Старшова снималась вплоть до 2012 года. А пришла в проект на пять лет раньше — в 2007-м. Принять участие в кастинге семье предложила знакомая — на тот момент девочке было пять лет, она еще даже в школу не ходила.

«Понятно, что я не имела никакого актерского опыта, но так случилось, что подошла. На самом деле эта роль стала сюрпризом», — писала она на своей странице в Instagram.

Instagram @ekstarshova

После премьеры юная артистка проснулась знаменитостью. Компанию ей на съемочной площадке составили именитые актеры: Александр Олешко, Нонна Гришаева, Андрей Леонов. От поклонников не было отбоя: многие норовили получить у девочки автограф, даже караулили у дома.

Заложница одной роли

Во время работы над ситкомом Старшова снималась в рекламе, засветилась на проектах «Танцы со звездами» и «Кто хочет стать миллионером», появилась в картинах «Русалка» и «Черная молния». На этом, пожалуй, все. Других значимых ролей в ее карьере не было, и возможно, не будет. По крайней мере девушка признавалась, что не хочет возвращаться в сферу. Она предложила наконец отпустить светлый образ маленькой Пуговки — ее больше нет.

«Мне хватило тех шести лет, в которые снимали сериал „Папины дочки“. Может, когда-нибудь мне захочется вернуться, но на данный момент нет такого желания. Меня в принципе напрягает, как это влияет на повседневную жизнь», — цитирует девушка StarHit.ru.

Пуговка и противостояние хейтерам

20-летняя Старшова регулярно воюет с возмущенной аудиторией в соцсетях. Они нередко указывают на то, что артистка уж точно не выглядит на свои годы — гораздо старше. Даже намекали на необходимость заглянуть в клинику пластической хирургии. Девушка внимания на неприятные комментарии старается не обращать.

«Любой адекватный человек знает, что оскорбление других людей из-за их внешности — самое грубое, ибо никто не выбирает, каким ему родиться. Думайте о том, что пишете в комментариях», — отвечала она.

В качестве своего жизненного пути девушка выбрала фармацевтику. Она успешно закончила школу и сдала ЕГЭ, что позволило ей поступить в один из самых престижных вузов страны. В планах у девушки уехать жить в Великобританию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пуговка из «Папиных дочек» блеснула пышными формами.