Удар для метеозависимых: мощный взрыв размером с планету произошел на Солнце

У жителей Земли сегодня может наблюдаться плохое самочувствие.

Жителей Земли сегодня будет штормить. Причина — мощнейшая вспышка на солнце. Она была зафиксирована накануне вечером и продолжалась более получаса. Серия взрывов была размером с нашу планету.

По прогнозам ученых, солнечные выбросы достигнут Земли уже сегодня. Для метеозависимых людей это означает плохое самочувствие. Если потоки окажутся еще сильней — возможны сбои в работе техники и подачи электричества.