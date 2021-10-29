Удар для метеозависимых: мощный взрыв размером с планету произошел на Солнце
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Астрономы зафиксировали на Солнце вспышку максимального класса Х
Фото, видео: Depositphotos / Elena Schweitzer; 5-tv.ru
У жителей Земли сегодня может наблюдаться плохое самочувствие.
Жителей Земли сегодня будет штормить. Причина — мощнейшая вспышка на солнце. Она была зафиксирована накануне вечером и продолжалась более получаса. Серия взрывов была размером с нашу планету.
По прогнозам ученых, солнечные выбросы достигнут Земли уже сегодня. Для метеозависимых людей это означает плохое самочувствие. Если потоки окажутся еще сильней — возможны сбои в работе техники и подачи электричества.
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