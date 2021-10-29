Телеведущий Такменев не может смириться со страшной утратой: «Почему так?»

Соболезнования в связи с кончиной родного человека журналисту выразили друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса, которые не раз становились героями его программ.

Телеведущий Вадим Такменев сообщил о трагическом событии, постигшем его семью. О смерти своей матери журналист рассказал на своей странице в Instagram.

«Мама, мамусик, мамуля… Ну, как так? Почему? Очень люблю! Прощай!» — выразил свои тяжелые переживания ведущий.

Скорбный пост Такменев сопроводил черно-белым снимком своей родительницы, на котором она счастливо улыбается, глядя в камеру.

Соболезнования в связи с кончиной родного человека Такменеву выразили друзья, коллеги и звезды шоу-бизнеса, которые не раз становились героями его программ.

Instagram @vadimtakmenev

«Боже мой… Вадик! Братик мой, прими глубочайшие соболезнования. Держись, пожалуйста», — поддержала журналиста Лолита Милявская. Свои соболезнования также выразили певица Ирина Дубцова, музыкант Владимир Левкин и композитор Игорь Крутой.

46-летний Вадим Такменев родом из Кемеровской области. Известный телеведущий появился на свет в простой семье. Его отец работал строителем, а мама — заведующей детским садом.

Такменев начал заниматься журналистикой еще в школьные годы, а при выборе будущей профессии сомнений уже не возникло. Трижды он становился лауреатом престижной телевизионной премии ТЭФИ в номинациях «Репортер» и «Лучший ведущий информационной программы». В его профессиональном портфолио интервью с Дмитрием Медведевым, Владимиром Познером и многими другими известными личностями.

Телеведущий много лет женат на своей сокурснице по Кемеровскому государственному университету Елене. В браке у супругов родились две дочери — Полина и Агата, которые получают высшее образование за рубежом.

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