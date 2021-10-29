Справить нужду нельзя терпеть: Может ли лопнуть мочевой пузырь

Уролог в интервью 5-tv.ru назвал опасные последствия сдерживания желания сходить по малой нужде, одно из смертельных — вероятность оказаться на операционном столе.

Стеснительность может погубить человека, особенно если речь идет о желании справить естественную нужду. Известен пример в истории, когда в XVI веке датский астроном не осмелился во время королевского банкета выйти в уборную, и пышное торжество закончилось смертью придворного звездочета в результате разрыва мочевого пузыря. Современные медики считают, что на ровном месте орган физиологически разорваться не может: стенки пузыря способны значительно растягиваться, да и мышцы сфинктера не расслабляются самопроизвольно. Исключение из правил — когда человек (это одинаково применимо и к мужчинам, и к женщинам) слишком много принял спиртного: увеличенный мочевыводящий орган расширяется и при этом пропадает самоконтроль. Сочетание двух факторов и приводит к разрыву мочевого пузыря у подвыпивших.

В остальных случаях борьба с естественными позывами может привести к самоинфицированию пациента от цистита и пиелонефрита до образования камней в почках. Худший вариант развития «мокрых» событий — риск оказаться на операционном столе.

«Длительное воздержание и переполненный мочевой пузырь в случае падения либо тупой травмы может привести к разрыву органа», — рассказал в беседе с 5-tv.ru оперирующий врач Сергей Фесенко.

Понять, что важный орган лопнул, можно по боли в нижней части живота и иногда в спине, появлению крови в моче, повышению температуры вплоть до озноба. Самым настораживающим симптомом должна стать проблема с мочеиспусканием, когда позывы возникают, но урина не выходит, один из вариантов — желания сходить по-маленькому может не быть вообще.

Последствия разрыва:

Воспаление брюшины — перитонит;

Воспалительные и инфекционные заболевания, в том числе заражения крови;

Смерть от кровотечения.

Чтобы исключить возможность нарушения целостности жизненно важного органа, необходимо знать, какие наиболее частые обстоятельства приводят к смертельной травме (при наполненном мочевом пузыре).

Травмы, возникшие в результате применения оружия;

Травмы в результате ДТП как у водителя, так и пешехода (рекомендация — опорожниться перед дорогой);

Сильный удар в живот, падение с высоты;

Перелом костей таза, острые концы которых могут проткнуть орган;

Различные опухоли;

Аденома и простатит у мужчин.

Если человек выпивает около двух литров жидкости в день, то нормой считается от четырех до шести походв в туалет. Присмотритесь к своему графику визитов дамской комнаты или мужской уборной и, в случае необходимости, приучите свой организм вовремя освобождаться от отработанной жидкости.

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