Когда секс может быть опасен для здоровья и жизни

Сексолог Екатерина Бибишева назвала три условия, при которых секс из удовольствия может превратиться в сплошное разочарование.

Регулярный секс полезен для здоровья, причем как для мужского, так и женского, утверждает сексолог Екатерина Бибишева. Благодаря ему сердечные мышцы укрепляются, а кровообращение в малом тазу улучшается. Но он оказывает позитивное влияние не только на физическое состояние, но и моральное. Качественный секс улучшает взаимоотношения в паре, они становятся более доверительными. Тем не менее есть три условия, при которых секс может быть опасен для здоровья и о них нельзя забывать.

В первую очередь, незащищенный половой акт может стать причиной заболеваний, которые передаются половым путем.

«Что же делать? Доверять, но проверять. Сдавать анализы и обязательно использовать презерватив, даже при оральном сексе. Ошибочно считать, что во время оральных ласк заразиться невозможно. Вирус герпеса просто тихо смеется в сторонке, поэтому, если вы не хотите стать постоянным клиентом венеролога, предохраняйтесь», — посоветовала специалист.

Опасность в себе таит и агрессивный секс с быстрыми и резкими движениями. Сексолог утверждает, что стоит избегать и травмоопасных поз. Излишняя напористость рискует привести к растяжениям и ушибам, вплоть до разрыва уздечки и травмирования слизистой влагалища.

«Уделяйте достаточно времени прелюдии, чтобы ваше тело и тело вашего партнера успело возбудиться и подготовится к сексу. Используйте смазку на водной основе, особенно если у вас есть проблемы с естественной лубрикацией. И не пытайтесь воплотить все позы из Камасутры: некоторые картинки должны оставаться просто картинками», — отметила она.

Секс без желания — еще один опасный вид секса. Нередко для женщины секс превращается в супружеский долг. Такое случается в парах, где женщина чувствует себя обязанной заниматься сексом, только потому что этого хочет мужчин.

«Женщина не возбуждена, у нее не вырабатывается смазка. Может даже появиться боль. Когда секс без желания происходит постоянно, женщина уже ничего не ждет от близости, кроме дискомфорта», — предупреждает Бибишева.

По ее словам, на этом фоне может появиться скрытая агрессия по отношению к партнеру, ведь он получает наслаждение, а она просто терпит. Сексолог порекомендовала поработать над собой и постараться изменить свое отношение к сексу.

«Постарайтесь вернуть желание не ради мужчины, а ради своего удовольствия, чтобы самой испытывать сексуальный подъем и получать регулярные оргазмы», — заключила она.

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