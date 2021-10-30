Метеозависимые: кому надо запастись пустырником в дни сильных магнитных бурь

Недомогание могут почувствовать некоторые люди 30 и 31 октября. В это время ожидаются сильные магнитные бури. Почувствовать неприятные ощущения рискуют те, кто склонен к психосоматическим расстройствам. Об этом рассказала Газете.Ru терапевт, глава Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

«Обычно люди эмоционально реагируют на такие новости, и влияние магнитных бурь на здоровье — это следствие психосоматики. Если сейчас активно начать перечислять, например, симптомы онкологии, то 80% людей пойдут к врачам с жалобами. Так же и здесь», — сказала она.

По словам специалиста, физические изменения в атмосфере никак не способны повлиять на здоровье человека, к примеру, повышать или понижать давление. Если же вы все равно беспокоитесь за себя, эксперт посоветовала мерить давление не меньше трех раз в день. Заметили изменения? Это не повод принимать лекарства. Добрецова предостерегла: вы рискуете довести себя до ортостатического коллапса, при котором появляется головокружение и даже есть шанс упасть в обморок.

«Если давление низкое, нужно попить адаптогены — это группа препаратов природного или искусственного происхождения: женьшень, элеутерококк. Это недорогие средства», — заверила врач.

Она добавила, что неплохо было бы запастись на это время настойкой пустырника или другим успокоительным.

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