США и НАТО приступили к военно-морским операциям в Средиземном и Черном морях

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Светлана Шевченко
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Цель совместных маневров Альянса — безопасность и стабильность в регионе.

США и НАТО приступили к военно-морским операциям в Средиземном и Черном морях

Фото: ТАСС / Zuma\TASS

Корабли США и НАТО приступили к проведению военно-морских операций в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщает пресс-служба американских ВМС.

Цель совместных маневров Альянса — безопасность и стабильность в регионе. Известно, что штаб операций расположится на борту американского флагманского командного корабля Mount Whitney, который будет находиться все это время в Черном море.

Какими именно силами будут проводиться мероприятия не уточняется. Также пока нет конкретики по самим операциям. Озвучено лишь, что совместная работа офицером поможет улучшить оперативную совместимость.

В Twitter командования Шестого флота США сообщается, что в Черное море уже направился эсминец американских ВМС USS Porter.

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