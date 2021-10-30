Сыровар Олег Сирота развелся с выкупленной за рысака дочерью Германа Стерлигова

В 2015 году, по рассказам самого бизнесмена, он решил посвататься к Пелагее, даже не зная ее имени, а девушка замуж не хотела и даже грозилась сбежать из ЗАГСа.

Известный бизнесмен-сыровар, член Общественной палаты Московской области и председатель Союза сыроваров России Олег Сирота развелся с дочерью предпринимателя и основателя «Реестра непьющих мужиков» Германа Стерлигова Пелагеей.

Об окончании десятилетнего брака экстравагантных православных фермеров экс-глава семьи сообщил на своей странице в Instagram. Стоит отметить, о разводе было объявлено во всех аккаунтах Сироты в социальных сетях, однако обсуждать причины этого события он отказался.

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить. Не звоните мне, пожалуйста», — написал сыровар

Пелагея Сирота, которая родила мужу четверых детей, также прокомментировала ситуацию. Как и супруг, подчеркнула, что конфликта между ними нет, но все же призналась — инициатором расставания была не она.

«Во избежание домыслов, сплетен, противоречивой информации и периодически возникающих к нам вопросов: мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история как мужа и жены закончена», — сообщила Сирота.

Instagram @pelageyasirota, @sirotaoleg

Как рассказывал сыровар, он решил посвататься к Пелагее, даже не узнав ее имени. Он сразу пошел к отцу, прославленному не только состоянием, но и выходками вроде переезда в глухую деревню, с деловым предложением. Согласие на брак получил, подарив будущему тестю «отличного орловского жеребца». Говорили, что 19-летняя дочь Стерлигова замуж не хотела, грозилась сбежать из ЗАГСа, но через год после первой встречи пара сыграла-таки свадьбу — в 2010 году. Но ни вера, ни четверо общих детей, ни общее дело не удержали их вместе.

«Пелагее не нравилось, что подруги называли ее „сыроварка“ и „Стерлигова-Сирота“, хотя это было правдой»;

«Настрогал четверых и оставил их Сиротами»;

«Все они такие, только с виду набожные»;

«Иногда супруги разводятся фиктивно — для раздела и перевода общих семейных финансовых активов на раздельные счета с целью их сохранения», — высказываются об известии читатели Деловой газеты Взгляд.

Многие подписчики супругов были искренне удивлены заявлению о разводе. Православная многодетная семья, которая демонстрировала в социальных сетях идиллию загородной жизни, наполненной благородным трудом — и разрыв! Поклонники активно призывают чету одуматься и помириться. Ни один, ни другая эмоциональные обращения пока не комментируют.

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