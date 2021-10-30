Лера Фрост объяснила, за что Омаров бросил Бородину: «Она тяжеляк, а не женщина!»

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Виктория Андреева
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Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост назвала причину развода Бородиной

Лера Фрост объяснила, за что Омаров бросил Бородину: «Она тяжеляк, а не женщина!»

Фото: Instagram @borodylia

38-летняя телеведущая одна воспитывает двоих детей после развода. Коллега уверена, что дива это заслужила.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина очень плохо уживается с людьми. Дело не только в сложном характере селебрити, но и в пагубной привычке — она очень любит клеветать на «неугодных». С таким заявлением выступила экс-участница скандальной телестройки Лера Фрост сразу после скандала оппонентки с блогером Викторией Боней.

В личном блоге девушка рассказала, что Бородина позволяет колкости не только в адрес Бони, но и регулярно клевещет на нее. Однажды, к примеру, Ксения обвинила Леру в «краже» мужа. По версии теледивы, бизнесмен Курбан Омаров ушел из семьи из-за дикой страсти к юной особе.

«Я высказываюсь объективно и так, как считаю нужным. Она <…> завистливая? Завистливая. Не надо было ей меня трогать — я говорю обо всем: от оскорблений до обвинений в том, что я якобы спала с Курбаном. Мы даже с ним потом говорили на эту тему, и он мне сказал, чтобы я внимания не обращала на ее грязный и злой язык. Он поэтому сбежал от нее, потому что она тяжеляк, а не женщина», — цитирует Фрост StarHit.ru.

Instagram @lerafrost

Официально Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе 2021 года. Влюбленные прожили вместе недолго, но успели обзавестись ребенком: у пары родилась дочка Теона. Также теледива растит наследницу Марусю, отцом которой является предприниматель Юрий Будагов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный блогер сравнила Ксению Бородину с «тявкающей собакой» и уличила ее в употреблении наркотиков.

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