Шатилова о госпитализации Кириллова накануне смерти: «Ему ногу ампутировали!»

По словам коллеги скончавшегося диктора Центрального телевидения СССР, в начале осени он попал в больницу из-за проблем с сосудами.

Незадолго до смерти диктору Центрального телевидения СССР Игорю Кириллову ампутировали ногу из-за проблем с сосудами. Об этом журналистам рассказала его коллега, народная артистка РСФСР Анна Шатилова. По ее словам, ведущий и раньше был нездоров, но казалось, что беда не фатальная, и все будет хорошо.

Шатилова отметила, что последние несколько дней постоянно была на связи с супругой Кириллова Татьяной, но та скрывала, что состояние мужа — очень тяжелое. Выяснилось, что диктор находился в больнице с 10 сентября и до последних своих дней из-за болезни сосудов. В палате медучреждения он в добавок подхватил коронавирусную инфекцию.

«Он уже шел на поправку. Завотделом наш Шмаков говорил, мы (Коллектив Первого канала. Прим. ред.) ему и кровать купили. Он сказал, ему ногу ампутировали. У него с сосудами [были проблемы], а как он попал в больницу сейчас, Таня мне ничего [не сказала]», — поделилась Шатилова с корреспондентом канала «360».

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

До Кириллова коллега все же дозвонилась, но рассказать о своем самочувствии тот не успел. Разговор прервался другим звонком — с известием о смерти. Более полувека Шатилова работала вместе с усопшим, проводила торжественные мероприятия и снималась в кино. По ее словам, диктор был истинным мастером, прекрасным семьянином, заботливым отцом и дедушкой. Только в этом году ушел из жизни Виктор Балашов — еще одна икона телевидения, и вот за ним последовал Кириллов.

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения СССР, актер, тележурналист, лауреат Государственной премии СССР и народный артист СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Официально причины смерти не называются. О дате и месте прощания с ним также пока не сообщалось.

Пресса за последние часы наводнилась рассказами о творческом и жизненном пути ведущего — голоса и лица «Времени». Один из создателей телекомпании «ВИД» Александр Любимов рассказал URA.RU, что Кириллов был очень «теплым» человеком, не только первоклассным специалистом. Любимов в интервью сожалел, что журналисты лишь однажды обратились к нему за добрым словом об Игоре Леонидовиче — после его смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе Игоря Кириллова: всю свою жизнь он посвятил телевидению, знавал трагедии и лучи славы, женился в преклонных годах через много лет после смерти матери его детей. Свою вторую и последнюю любовь он повел под венец в 80 лет.