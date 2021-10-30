Вдова Игоря Кириллова о его смерти: «Не все так просто, как вы думаете»

Жена недавно умершего теле- и радио-диктора Игоря Кириллова Татьяна сделала неожиданное заявление относительно церемонии прощания со знаменитостью. На вопрос KP.RU о дате и месте похорон вдова ответила крайне неодназначно.

«Давайте не будем вдаваться в подробности. Не время сейчас. И не все так просто, как вы думаете», — туманно ответила женщина и сбросила вызов.

Такой ответ журналистов не удовлетворил — они обратились к телеведущей Татьяне Судец в попытке выяснить, что могла иметь в виду Татьяна Кириллова. Телеведущая была очень дружна с умершим диктором — по ее признанию, она уже наплакалась по поводу его смерти.

«Игорь Леонидович сыграл большую роль в моей судьбе. Он очень близкий мне человек, друг, начальник, учитель в профессии, как и Нина Владимировна Кондратова. Я пришла на ЦТ „девочкой с улицы“, технарь… А он уже был на телевидении человеком номер один. Я случайно прошла по конкурсу, без блата, без связей. И вдруг меня берут в стажерскую группу дикторского отдела. Первым моим учителем был Игорь Леонидович, который, если и ругал меня, то по-отечески. Я для него была „дочкой“, а он для меня — другом и отцом», — вспомнила Судец.

Особой ясности в слова вдовы Кириллова телеведущая внести не смогла — да и отношение к женщине у нее двоякое. Тем не менее, она признала, что Татьяна Александровна продлила ему жизнь.

«Она женщина совершенно другого круга. Но, давайте будем честны, она продлила ему жизнь. Без нее его жизнь была бы безрадостной и одинокой. Но говорить, что она такая уж героиня, я бы не стала, хотя, наверное, сейчас она возьмет на себя роль вдовы великого человека. Что же… Так распорядилась судьба. <…> Прожил бы он столько лет, если бы не она, — трудно сказать», — рассуждала Судец.

На Татьяне Кириллов женился восемь лет спустя гибели его первой жены Ирины Кирилловой — они прожили вместе целых 50 лет. Жизнь не пожалела диктора — он потерял сперва Ирину, а потом и ее сестру Наталью. Женщины проиграли в борьбе с раком — но Кириллов делал все, что мог, чтобы помочь. Окончательно его подкосила потеря сына — Всеволод Кириллов погиб в 2011 от приступа панкреатита.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях госпитализации диктора — его коллега Анна Шатилова рассказала о том, через что Кириллову пришлось пройти в течение последних дней его жизни.