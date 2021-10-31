На свободу с переломом: экс-супруг Айзы из тюрьмы в Индонезии вернулся в инвалидном кресле

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Надежда Квашенко
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Бывший муж Айзы Дмитрий Анохин вышел из индонезийской тюрьмы в инвалидном кресле

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Для того, чтобы вызволить Дмитрия Анохина из заключения, его экс-супруга с детьми записывала видеообращение к президенту Индонезии.

Инстаблогер и бывшая жена Гуфа Айза Долматова дождалась выхода из индонезийской тюрьмы своего экс-супруга Дмитрия Анохина. Серфер провел в заключении несколько месяцев из-за поддельного теста на коронавирус. На своей странице в Instagram Айза опубликовала фото с бывшим мужем, который вдобавок получил травму. На ноге у Анохина красуется гипс, а в аэропорту его пришлось перевозить на инвалидном кресле.

«Кошка и собака, и дружба такая же. Делаем ставки, через сколько мы с ним начнем ругаться? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку отсидел почти год», — призналась Айза.

Instagram @aizalovesam

В сториз блогер опубликовала видео из машины. На кадрах бывшие супруги сидят рядом, причем Айза выглядит очень довольной, а вот Анохин, судя по выражению его лица, изрядно устал от приключений в чужой стране.

«Улыбнись, бро. Все переживали», — подбодрила его экс-супруга.

Серфер Дмитрий Анохин попал в тюрьму в Индонезии вместе со своей подругой, девушкой из Украины Еленой Мух. Их задержали еще в марте после того, как предъявленный ими тест на COVID-19 оказался поддельным.

Когда стало понятно, что дело принимает серьезный оборот, вмешалась Айза. Она обратилась в МИД, вела переписку с российскими консулами. Кроме того, вместе с детьми Айза записала видеообращение к президенту Индонезии и опубликовала его на YouTube.

По словам Айзы, ее экс-супруг и его спутница сами стали жертвами обмана, сдав тест у мошенников. Из-за того, что в стране процветает коррупция, добиться правды было нелегко.

Однако теперь притихший после восьми месяцев пребывания в суровой индонезийской тюрьме, да еще и травмированный, серфер вернулся домой, где его ждали бывшая жена, сын и пожилые родители.

Айза и Дмитрий Анохин состояли в браке с 2015 по 2020 год. У них родился сын Элвис, которому сейчас четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что рэпер Птаха пожаловался на домогательства Айзы во время ее жизни с Гуфом.

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