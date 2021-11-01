Алена Яковлева: меня «вычеркнули» из кино на 15 лет за отказ от секса
Алена Яковлева призналась, что стала жертвой домогательств на «Мосфильме»
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Знаменитая актриса считает, что мужчина не должен использовать свое служебное положение и ставить женщину перед тяжелым выбором.
Актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах, с которыми столкнулась на съемках в студии «Мосфильм». По ее словам, обидчиком стал известный режиссер. Он пообещал сделать ее звездой взамен на «массаж».
«Я грубо сказала: „Пошел…“. И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так… Мне противно…» — поделилась артистка в интервью «Вечерней Москве».
Вспомнила Яковлева и другую историю — однажды влиятельный человек в киноиндустрии пригрозил ей сломать карьеру в случае отказа от секса с ним. Актриса отказала мужчине, и ей перестали давать хорошие роли — попросту «вычеркнули» на 15 лет.
«Если ты делал какие-то „неправильные“ телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат. Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно. Значит, такая судьба», — призналась Яковлева.
Она считает, что мужчина не должен использовать свое служебное положение и ставить женщину перед подобным выбором.
Как писал 5-tv.ru ранее, Алена Яковлева раскрыла подробности жизни со вторым супругом — кинорежиссером Кириллом Мозгалевским.
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