Алена Яковлева: меня «вычеркнули» из кино на 15 лет за отказ от секса

|
Егор Измалкин
1 121

Алена Яковлева призналась, что стала жертвой домогательств на «Мосфильме»

Алена Яковлева: меня «вычеркнули» из кино на 15 лет за отказ от секса

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Знаменитая актриса считает, что мужчина не должен использовать свое служебное положение и ставить женщину перед тяжелым выбором.

Актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах, с которыми столкнулась на съемках в студии «Мосфильм». По ее словам, обидчиком стал известный режиссер. Он пообещал сделать ее звездой взамен на «массаж».

«Я грубо сказала: „Пошел…“. И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так… Мне противно…» — поделилась артистка в интервью «Вечерней Москве».

Вспомнила Яковлева и другую историю — однажды влиятельный человек в киноиндустрии пригрозил ей сломать карьеру в случае отказа от секса с ним. Актриса отказала мужчине, и ей перестали давать хорошие роли — попросту «вычеркнули» на 15 лет.

«Если ты делал какие-то „неправильные“ телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат. Но я совершенно об этом не жалею, абсолютно. Значит, такая судьба», — призналась Яковлева.

Она считает, что мужчина не должен использовать свое служебное положение и ставить женщину перед подобным выбором.

Как писал 5-tv.ru ранее, Алена Яковлева раскрыла подробности жизни со вторым супругом — кинорежиссером Кириллом Мозгалевским.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
70.52
0.71 82.29
0.45
Не накручивайте! Представители каких знаков зодиака треплют нервы сами се...

Последние новости

6:52
Фанаты раскритиковали первый альбом Limp Bizkit за десять лет
6:43
Обряд Меркель и ненависть к Байдену: чем запомнился прошедший саммит G20
6:35
ТОП-7 болезней, стремительно убивающих мужчин в расцвете сил
6:28
Псаки могла заразить Байдена коронавирусом
6:25
Как номер квартиры влияет на атмосферу в доме — объясняет астролог
6:15
Как диагностировать отслоение сетчатки в домашних условиях

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака
Новые искушения и большие перемены: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября
«Время» Игоря Кириллова: вся жизнь на телевидении и свадьба в 80 лет
Как по дате рождения узнать кармические задачи, чтобы жить дольше и счастливее

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака