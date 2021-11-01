Жители взорвавшего Reddit «человейника» в Кудрово обиделись на критику их дома

Иностранных пользователей удивила вместимость многоэтажки, в которой проживают 18 тысяч человек. Жизнь в монструозном здании сравнили с пребыванием в аду. Впрочем, плюсы тоже нашлись.

Окраина Петербурга неожиданно попала на первые страницы западных изданий. Пользователей Reddit удивила вместительность одной из многоэтажек в Кудрово. В доме 35 подъездов, а живут в нем 18 тысяч человек! По сути — это население небольшого города.

Корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Капориков отправился в кудровский «человейник» и узнал, как живется тем, кто проснулся знаменитым.

В совсем непохожих друг на друга городах одинаковое количество жителей — по 18 тысяч. Столько же проживает здесь — в одном доме на окраине Петербурга.

Дом-город, неприступная крепость, «человейник» — как только не называют сегодня эту гигантскую многоэтажку. Похожий сверху на большой сжатый кулак, жилой комплекс потрясает масштабами. 35 подъездов, больше трех с половиной тысяч квартир.

«Это похоже на ад!!!»

«Почтальон должен ненавидеть свою смену здесь»;

«Это похоже на жилой дом в моих кошмарах…» — пишут пользователи.

Эти нелестные отзывы оставили иностранцы. Фотографии дома-монстра появились на одном из популярных американских форумов. В комментариях пользователи буквально по кирпичику разобрали новостройку. Называли ее утопичным городом будущего, кишащим ульем, опасным гетто. Обитатели многоэтажки обиделись.

«Сравнение дурацкое, если честно. Тут же не гетто. Нормальное жилье. Действительно выглядит странновато, но живем как-то», — парируют местные жители.

Американские пользователи предполагают — это русский вариант трейлерного парка, где живут бедные. Но владельцы недвижимости в высотке говорят, что квартиры у них дороже среднего. Нет, правда, своей больницы, да и детский сад на 150 мест не справляется с нагрузкой.

«Мы все ждем не дождемся места. Школа рядом. В школу точно попадем», — сказала местная жительница Анастасия Тимофеева.

А еще иностранцы удивляюся, как можно жить в квартирах, куда не попадает солнечный свет. Из-за своеобразной формы двор в этом доме называют колодцем. Вокруг стены. Этажность разная. Солнце сюда практически не попадает. Особенно не повезло жителям нижних этажей. Архитекторы признают — это и правда весомый недостаток.

«В таких случаях нужно думать о пространстве между домами. Даже не о самих домах, а о том какое пространство формируется между ними и насколько оно комфортно для людей», — сообщил архитектор Алексей Гинзбург.

Обитатели заграничных «человейников» подтверждают — на их фоне петербургская высотка и правда мрачновата.

«Если комплекс устроен правильно, оборудован всеми необходимыми условиями, то будет не важно, сколько человек там конкретно живет», — убеждена жительница Китая Инна.

Удивленные российским «человейником» все же нашли и положительные стороны: в таком доме, говорят, соседи могут экономить на Wi-Fi, а приложения для знакомств наверняка разрываются от вариантов. Вот и местные жители настаивают: их дом хоть и самый большой, но не самый худший вариант для жизни.