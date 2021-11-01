Пожилая Гвоздикова разрешила 45-летнему сыну водить домой любовниц: «Внуков хочу!»

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Виктория Андреева
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Актриса Гвоздикова рассказала о проблемах сына с личной жизнью

Пожилая Гвоздикова разрешила 45-летнему сыну водить домой любовниц: «Внуков хочу!»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Советская актриса мечтает о свадьбе наследника Федора. Вот только он с серьезными отношениями почему-то не спешит.

Единственному сыну народной артистки РФ Наталье Гвоздиковой уже 45 лет, но жить самостоятельно он так и не начал. Федор никак не может наладить отношения с представительницами прекрасного пола, потому не видит смысла съезжать из квартиры, где уже налажен быт. Актрису это нисколько не смущает. Любимому наследнику она даже позволяет тайком приводить домой невест. Об этом она лично рассказала в интервью Лере Кудрявцевой.

73-летняя Наталья Федоровна прекрасно понимает, как нелегко найти партнера для жизни. Именно поэтому она не настаивает на женитьбе сына. Гвоздикова — чуткая и прекрасная мама: как только у Феди намечается интрижка, тут же съезжает из дома на дачу, позволяя влюбленным насладиться чувствами наедине.

«Невесты приходят к нам в дом. Но они тоже хитрят. Я уезжаю в командировку — в это время Федор Евгеньевич пользуется этим делом. Внуков хочу! Только я сразу сказала, что нянчиться я не выдержу. Но вот сказки читать — пожалуйста!» — улыбаясь, заметила Гвоздикова.

В заключение актриса призналась, что после смерти мужа — народного артиста РСФСР Евгения Жарикова — чувствует себя довольно одиноко, и именно любимый сын помогает скрасить ее досуг. Отказаться от совместного ведения быта она не готова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Гвоздикова смогла пережить многолетние измены мужа.

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