Депутату Метлиной пришлось оправдываться за слова о брошенных детьми пенсионерах

Депутату Мосгордумы Наталье Метлиной пришлось оправдываться за нелестные слова о пенсионерах. Женщина «отправила» пожилых граждан просить помощи у родных детей, а не у государства. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru позднее она призналась, что ее «не так поняли».

Кто кому должен?

Видео с речью Метлиной о пожилых людях и их достатке разошлось по всей сети. Она уточняла, что большинству престарелых граждан есть кому помогать. Депутат взывала к совести детей пенсионеров, которые могут трудиться и хорошо зарабатывать, обеспечивая родственников, но почему-то этого не делают.

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать Наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет», — заметила Наталья Метлина.

За эти фразы пользователи интернета предложили лишить женщину депутатского мандата.

В беседе с 5-tv.ru парламентарий уточнила, что фрагмент речи вырван из важного контекста, который и дает понимание сути проблемы. По словам Метлиной, ее возмутили не сами пенсионеры, а люди, которые указывают на то, что в Москве пожилые граждане вынуждены «лазить по помойкам в поисках пищи».

Депутат пояснила, что москвичи в большинстве своем ни в чем не нуждаются и живут гораздо лучше людей в отдаленных областях. Она отметила, что помимо пенсий (самый минимальный размер — порядка 20 тысяч рублей) граждане в возрасте получают всевозможные доплаты, льготы и субсидии. А тем, кому больше 80 лет, сверху добавляют еще по пять тысяч рублей в месяц. В некоторых субъектах РФ все это тянет на хорошую зарплату.

«Я отвечаю только за то, что я сказала, а не за то, как меня поняли. В защиту свою могу сказать очень многое. Я — депутат Московской городской думы, и обсуждали мы увеличение пенсий для московских пенсионеров», — еще раз уточнила Метлина.

В заключение парламентарий добавила, что ежедневно по несколько часов общается с пожилыми москвичами и знает почти все их проблемы. Она призналась, что ее заботит только переполненность домов престарелых, куда свозят возрастных граждан дети, не желающие помогать. Они же зачастую отбирают и пенсии, которые выдают пожилым. Именно поэтому Наталья Метлина взывала к совести здоровых и трудоспособных наследников некоторых брошенных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили облегчить жизнь пожилым водителям.