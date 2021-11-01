Депутату Метлиной пришлось оправдываться за слова о брошенных детьми пенсионерах

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 370

Парламентарий предложила престарелым людям просить помощи у равнодушных наследников, а не у государства. Женщину захотели лишить депутатского мандата.

Фото, видео: Instagram @metlinatv; 5-tv.ru

Депутату Мосгордумы Наталье Метлиной пришлось оправдываться за нелестные слова о пенсионерах. Женщина «отправила» пожилых граждан просить помощи у родных детей, а не у государства. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru позднее она призналась, что ее «не так поняли».

Кто кому должен?

Видео с речью Метлиной о пожилых людях и их достатке разошлось по всей сети. Она уточняла, что большинству престарелых граждан есть кому помогать. Депутат взывала к совести детей пенсионеров, которые могут трудиться и хорошо зарабатывать, обеспечивая родственников, но почему-то этого не делают.

«Давайте требовать от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях, а не только государство, которое не просило их рожать Наверное, надо было думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет», — заметила Наталья Метлина.

За эти фразы пользователи интернета предложили лишить женщину депутатского мандата.

В беседе с 5-tv.ru парламентарий уточнила, что фрагмент речи вырван из важного контекста, который и дает понимание сути проблемы. По словам Метлиной, ее возмутили не сами пенсионеры, а люди, которые указывают на то, что в Москве пожилые граждане вынуждены «лазить по помойкам в поисках пищи».

Депутат пояснила, что москвичи в большинстве своем ни в чем не нуждаются и живут гораздо лучше людей в отдаленных областях. Она отметила, что помимо пенсий (самый минимальный размер — порядка 20 тысяч рублей) граждане в возрасте получают всевозможные доплаты, льготы и субсидии. А тем, кому больше 80 лет, сверху добавляют еще по пять тысяч рублей в месяц. В некоторых субъектах РФ все это тянет на хорошую зарплату.

«Я отвечаю только за то, что я сказала, а не за то, как меня поняли. В защиту свою могу сказать очень многое. Я — депутат Московской городской думы, и обсуждали мы увеличение пенсий для московских пенсионеров», — еще раз уточнила Метлина.

В заключение парламентарий добавила, что ежедневно по несколько часов общается с пожилыми москвичами и знает почти все их проблемы. Она призналась, что ее заботит только переполненность домов престарелых, куда свозят возрастных граждан дети, не желающие помогать. Они же зачастую отбирают и пенсии, которые выдают пожилым. Именно поэтому Наталья Метлина взывала к совести здоровых и трудоспособных наследников некоторых брошенных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили облегчить жизнь пожилым водителям.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.09
0.57 82.17
-0.12
Венера в Козероге и ее ретроград: как использовать все шансы и избежать н...

Последние новости

23:45
Диктора Игоря Кириллова похоронят рядом с актрисой Элиной Быстрицкой
23:32
Дава нашел замену Бузовой: «Кажется, я влюбился»
23:18
Первое на планете беспилотное водное такси появилось в Амстердаме
23:05
Как наказывают за использование чужого QR-кода и почему не надо им делиться
22:58
Эдуард Бояков уволился из МХАТа по собственному желанию после скандала с Бузовой
22:51
Дания отказалась поддержать «Северный поток-2», несмотря на энергокризис

Сейчас читают

Венера в Козероге и ее ретроград: как использовать все шансы и избежать неудач
Новые искушения и большие перемены: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября
«Время» Игоря Кириллова: вся жизнь на телевидении и свадьба в 80 лет
Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака