Ангелина Вовк впервые огласила причину развода со своим мужем-диктором

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Виктория Андреева
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79-летняя артистка хранила тайну почти 40 лет. Оказалось, никаких серьезных причин для расставания не было.

Ангелина Вовк впервые огласила причину развода со своим мужем-диктором

Фото: ТАСС / Великжанин Виктор

Народная артистка России Ангелина Вовк в молодости не знала отбоя от поклонников. Она была замужем дважды, но до сих пор с особой теплотой вспоминает свою первую большую любовь — диктора Геннадия Чертова. Этот союз распался в далеком 1982 году, но только сейчас звезда отважилась рассказать, по какой причине это случилось.

Влюбленные познакомились во время учебы в институте. Чертов был неотразим и красиво ухаживал за Вовк. Она не могла не ответить ему взаимностью. Для юной Ангелины Михайловны избранник был не только первой любовью, но и своего рода наставником: он работал в театре и обучал прелестницу основам актерского мастерства. Он был для нее всем миром.

В 1966 году Вовк и Чертов узаконили свои отношения. Они жили душа в душу почти 16 лет. Будущая звезда кино и телевидения наслаждалась романом, но в какой-то момент поняла, что все слишком… спокойно.

«Просто наметилось охлаждение чувств», — назвала причину развода Вовк в эфире программы на федеральном канале.

Расставшись с Чертовым Ангелина Михайловна почти сразу же повстречала своего второго мужа — художника Индржиха Гетца. Несмотря на новую увлеченность, любовь к Геннадию артистке удалось пронести через года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ангелина Вовк предчувствовала смерть своего близкого друга-диктора Игоря Кириллова.

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