Вовк предчувствовала смерть Кириллова: «Мне было очень плохо»

Народная артистка России, теле- и радиоведущая Ангелина Вовк прокомментировала смерть легендарного советского диктора Игоря Кириллова. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда призналась, что предчувствовала трагедию. Этой ночью она не могла уснуть и постоянно думала о добром друге.

«Он ушел из жизни сегодня ночью. Я не знаю, совпадение это или нет, но сегодня мне было очень плохо. Наверное, какая-то космическая связь существует», — сказала Вовк.

Кажется, что они были знакомы целую вечность: постоянно трудились вместе, ходили друг к другу в гости, поздравляли в дни рождения. Ангелина Вовк поддерживала гения, когда не стало его первой супруги Ирины. Она желала счастья товарищу, когда он вновь отважился жениться — в 80 лет! Телеведущая искренне рада, что последние годы жизни легендарный Игорь Леонидович провел в окружении своей заботливой Татьяны, не думая о старости и болезнях.

«Когда у человека все хорошо, вокруг него много хороводы крутят и проявляют внимание, а когда человек стареет и остается в стороне от профессии, то ему намного тяжелее, потому что все эти доброжелатели куда-то исчезают. Слава богу, он не остался один на один со своими проблемами», — заметила Вовк.

Вспоминая о Кириллове, народная артистка сказала, что он был не только профессионалом своего дела и верным товарищем, но и блистательным управленцем. Ангелину Вовк всегда поражало, как легко и просто гений руководил огромным коллективом, где превалируют женщины. По словам ведущей, Игорь Леонидович очень быстро решал возникающие проблемы, создавая максимально благоприятную для работы атмосферу.

Ангелина Вовк сравнила друга с космонавтом Юрием Гагариным — он тоже был первым, только в своей профессии. Он — человек-эпоха и не зря в свое время получил этот титул.

«Трудно провожать в последний путь этого замечательного друга. Но, как говорится, мы все будем там. Он останется в нашей памяти навсегда. Высочайшего уровня профессионал, дружелюбный, заботливый человек... Царствие небесное», — заключила дива.

Знаменитого диктора, народного артиста СССР Игоря Кириллова не стало 30 октября. Ему было 89 лет. Ранее 5-tv.ru назвал точную причину его смерти.