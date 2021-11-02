Проклова отреагировала на признание Яковлевой о домогательствах: «Переживаю и радуюсь»

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Надежда Квашенко
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Актриса Проклова поддержала пережившую домогательства Яковлеву

Проклова отреагировала на признание Яковлевой о домогательствах: «Переживаю и радуюсь»

Фото: globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

По словам актрисы, не так давно открывшей шокирующую правду о пережитом в юном возрасте сексуальном насилии, такие ситуации не должны замалчиваться.

Актриса Елена Проклова призналась, что очень сочувствует своей коллеге Алене Яковлевой, которой пришлось пережить домогательства со стороны одного из режиссеров.

При этом актриса, которая недавно раскрыла шокирующие подробности пережитого в 12-летнем возрасте сексуального насилия, подчеркнула, что такие ситуации должны открыто обсуждаться и ни в коем случае не замалчиваться.

«Раньше об этом все молчали, потому что это было стыдно и ты считал, что это ты виноват, что именно ты не такой, как все. Я очень ей (Алене Яковлевой. — Прим. Ред.) сочувствую, сопереживаю и радуюсь, что эта тема становится предметом для обсуждения в обществе», — рассказала Проклова в беседе с ФАН.

Ранее Алена Яковлева рассказала, что один известный режиссер на «Мосфильме» обещал сделать ее звездой в обмен на небольшие услуги со стороны артистки, например, массаж. По словам Яковлевой, она ответила категорическим отказом, так как привыкла начинать отношения с мужчиной, только если сама этого хочет, но никак не ради роли.

За свои принципы и честность Яковлевой пришлось, по ее словам, поплатиться своей карьерой. Один влиятельный в мире кино человек, столкнувшись с несговорчивостью актрисы, приложил усилия, чтобы ей перестали давать хорошие роли в течение 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Проклова вступилась перед Булановой за строящих карьеру через постель женщин.

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