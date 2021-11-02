Рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 002

Исполнитель вышел из колонии в феврале, где сидел за продажу наркотиков.

Фото, видео: Instagram @official_yung_trappa; 5-tv.ru

Рэп-исполнителя Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, задержали в Ленобласти. Как стало известно 5-tv.ru, его подозревают в изнасиловании девушки.

Инцидент по словам пострадавшей произошел в поселке Подборовье Выборгском районе. 18-летняя студентка сообщила полицейским, что подверглась сексуальному насилию со стороны артиста в арендованном посуточно коттедже в ночь на 1 ноября.

Позднее правоохранители забрали певца из дома в отдел для дачи показаний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в 2013 году Ширяева задерживали по делу об обороте наркотиков. Тогда ему дали срок условный срок. Через три года он снова попался на этом преступлении и был посажен на пять лет и семь месяцев. Из колонии Yung Trappa вышел в феврале 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ДТП Yung Trappa выбило зубы.

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