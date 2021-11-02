Ученые нашли способ очистить организм от старых клеток без ущерба для здоровья

Британские и испанские ученые разработали способ убивать постаревшие клетки в организме человека. Это происходит посредством использования специальных антител, которые ищут молекулы с особыми признаками старения и направляют иммунные клетки на их уничтожение, пишет Scientific Reports.

В ходе исследований удалось выяснить, что новые антитела идеально устраняют старые клетки, не трогая новые. Они выполняют роль «чистильщиков». Скоро эксперимент проведут на животных. Если он завершится успешно, то у человечества появится лекарство, которое сможет существенно увеличить продолжительность жизни, или же просто продлить молодость.

Сейчас уничтожить старые клетки можно только медикаментозно. Препараты довольно эффективны, но имеют один существенный недостаток — они очень токсичны. Помимо постаревших клеток, урон наносится еще и здоровым.

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