Ученые нашли способ очистить организм от старых клеток без ущерба для здоровья

|
Артем Зайцев
1 019

Исследователи из Великобритании и Испании разработали специальные антитела, которые идеально выполняют роль «чистильщиков».

Ученые нашли способ очистить организм от старых клеток без ущерба для здоровья

Фото: depositphotos / jscreationzs

Британские и испанские ученые разработали способ убивать постаревшие клетки в организме человека. Это происходит посредством использования специальных антител, которые ищут молекулы с особыми признаками старения и направляют иммунные клетки на их уничтожение, пишет Scientific Reports.

В ходе исследований удалось выяснить, что новые антитела идеально устраняют старые клетки, не трогая новые. Они выполняют роль «чистильщиков». Скоро эксперимент проведут на животных. Если он завершится успешно, то у человечества появится лекарство, которое сможет существенно увеличить продолжительность жизни, или же просто продлить молодость.

Сейчас уничтожить старые клетки можно только медикаментозно. Препараты довольно эффективны, но имеют один существенный недостаток — они очень токсичны. Помимо постаревших клеток, урон наносится еще и здоровым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какая процедура поможет остановить старение раз и навсегда.

+5° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Ленивый-преленивый: Китайский совет дня на среду, 3 ноября

Последние новости

17:04
Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 2024 года
17:00
Стали известны имена членов экипажа рухнувшего Ан-12 в Иркутской области
16:59
Смертельные игры в кальмара: видео стрельбы на вечеринке по мотивам сериала
16:55
Тушение обломков рухнувшего под Иркутском Ан-12 сняли на видео
16:46
Тарасов и Костенко принесли новорожденного сына в магазин в разгар пандемии
16:45
Почему певица Слава на самом деле до сих пор не замужем?

Сейчас читают

Москва выйдет из вынужденных каникул по плану 8 ноября
Языческий гороскоп по дате рождения — какой у вас знак-животное
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов
Тело учительницы начальных классов с простреленной головой найдено в Подмосковье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака