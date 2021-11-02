Хватит жрать по ночам! К каким ужасным последствиям ведут ночные перекусы

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Артем Зайцев
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Телеведущая Малышева рассказала, что ночной аппетит говорит о страшной болезни

Хватит жрать по ночам! К каким ужасным последствиям ведут ночные перекусы

Фото: depositphotos / AllaSerebrina

Елена Малышева считает, что это может быть симптомом неизлечимой болезни.

Телеведущая Елена Малышева предупредила об опасном заболевании, о котором свидетельствует ночной аппетит. Она считает это признаком гиперинсулинизма — болезни, которая характеризуется увеличением уровня инсулина и уменьшением показателя сахара в крови. Об этом она сообщила в эфире передачи «Жить здорово!».

По мнению теледоктора, это заболевание может предшествовать гораздо более серьезной проблеме со здоровьем, а именно сахарному диабету. Елена Малышева настоятельно советует всем, кто страдает ночными перекусами, проверить уровни инсулина и сахара в крови, а также гликированный гемоглобин. Эта мера необходима, чтобы определить среднее содержание глюкозы в ваших кровеносных сосудах за последние три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой продукт повышает риск образования тромбов в 20 раз. Его назвали врач-иммунолог Андрей Продеус и Елена Малышева.

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