Хватит жрать по ночам! К каким ужасным последствиям ведут ночные перекусы

Елена Малышева считает, что это может быть симптомом неизлечимой болезни.

Телеведущая Елена Малышева предупредила об опасном заболевании, о котором свидетельствует ночной аппетит. Она считает это признаком гиперинсулинизма — болезни, которая характеризуется увеличением уровня инсулина и уменьшением показателя сахара в крови. Об этом она сообщила в эфире передачи «Жить здорово!».

По мнению теледоктора, это заболевание может предшествовать гораздо более серьезной проблеме со здоровьем, а именно сахарному диабету. Елена Малышева настоятельно советует всем, кто страдает ночными перекусами, проверить уровни инсулина и сахара в крови, а также гликированный гемоглобин. Эта мера необходима, чтобы определить среднее содержание глюкозы в ваших кровеносных сосудах за последние три месяца.

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