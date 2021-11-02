Илья Авербух рассказал о «пропасти» в отношениях с женой Лизой Арзамасовой

Огромная разница в возрасте между поженившимися фигуристом и актрисой с тала темой шуток, пересудов и даже недовольства публики.

Фигурист Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях со своей женой Лизой Арзамасовой и ответил на вопрос о «пропасти» между ними. В интервью Карену Адамяну он откровенно рассказал о том, как встретил и полюбил звезду «Папиных дочек». Его слова приводит 7Дней.ru — и это действительно история искренней любви.

Впервые фигурист встретил Арзамасову, когда ей было всего 15 лет — но не воспринимал ее как женщину еще долго.

«Я познакомился с ней, когда ее пригласили в проект „Ледниковый период“. Причем это была вообще не моя идея — пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная: ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: „А что с ней делать?“ У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел „Папины дочки“ и не был поклонником сериала. И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать», — признается Авербух.

Лишь десять лет спустя будущие супруги пересеклись на мероприятии в Москве — и сразу нашли друг друга.

«Я увидел 25-летнюю девушку. Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее какая-то определенная беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет — можно над этим смеяться, вымазывать, говорить „сладкий сироп“ — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь», — мечтает фигурист.

Огромная разница в возрасте, по словам Авербуха, никак не мешает — несмотря на больше, чем 20 лет разницы, в их семье — полная гармония.

«Между нами нет никакой пропасти. Есть одно-единое дыхание. При этом у Лизы есть свой круг общения, ее мир, в который я не пытаюсь втиснуться. Нам очень органично и хорошо. Конечно, жизнь не бесконечна, поэтому дает ту грань, что я ценю каждый день», — философски отметил фигурист.

Недавно 5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова показала невероятно милые кадры — как их с Авербухом двухмесячный сын уснул на груди отца.