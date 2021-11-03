Машкова вывел из себя вопрос о домогательствах Табакова к Прокловой

Актер с раздражением отреагировал на просьбу блогера Надежды Стрелец прокомментировать скандальные слухи.

Худрук Московского театра Табакова Владимир Машков заявил, что ничего не знает о домогательствах народного артиста СССР Олега Табакова к актрисе Елене Прокловой. При этом было видно, что данная тема ему неприятна.

«Я не слышал ничего такого, ни про какие отношения. Понятия не имею, о чем речь. Вы знаете, на некоторые вещи психофизически даже не могу обратить внимания», — с заметным раздражением сказал актер в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Весной этого года 68-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова призналась, что в юности стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера и режиссера. Россияне решили, что она имеет в виду легендарного актера Олега Табакова, умершего в 2018 году.

Скандальным признанием Проклова породила новый тренд среди звезд отечественного шоу-бизнеса — публично признаваться в фактах харассмента и обсуждать их. Вслед за Прокловой аналогичные заявления сделали уже несколько актрис разных поколений. В самом шоу-бизнесе и в зрительской аудитории мнения о целесообразности подобных признаний разделились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Проклова выразила сочувствие и радость из-за признания своей коллеги Алены Яковлевой, рассказавшей о домогательствах со стороны одного из режиссеров.