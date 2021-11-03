Снова все забыл: Найдено объяснение глупости Байдена о «горящей тундре» в России

Президент США произнес очень вызывающую речь по итогам саммита в Глазго. В частности, пытался упрекать Владимира Путина за его заслуги.

Джо Байден снова удивил весь мир, на этот раз своей речью на пресс-конференции по итогам саммита в Глазго. Обсуждение проблем климата американский президент свел к политике.

Начал с нестабильности на топливном рынке, в частности, в высоких ценах на нефть и газ обвинил Россию. По словам Байдена, именно Москва и участники ОПЕК отказались добывать больше нефти.

Журналистов это, мягко говоря, удивило. Во-первых, было странно слышать такие тезисы в ходе саммита по климату. А во-вторых, именно благодаря России — и это признают во всем мире — стоимость топлива удалось значительно снизить после того, как Владимир Путин поручил нарастить объемы запасов газа в Европе.

Но Байден пошел еще дальше и обвинил Москву в глобальных экологических катастрофах.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал американский президент.

Эти слова Байдена удивили прессу еще больше. Эксперты полагают, что речь лидера США была заготовлена задолго до саммита и просто устарела. А спичрайтеры Байдена и сам глава Белого дома забыли об этом и не удосужились ее обновить.

Да и вообще, судя по всему, главная цель выступления американского президента была не обратить внимание на проблемы климата, а демонизировать другие страны.