Снова все забыл: Найдено объяснение глупости Байдена о «горящей тундре» в России

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Байден назвал «горящую тундру» проблемой для России

Фото, видео: globallookpress / Adam Schultz/White House; 5-tv.ru

Президент США произнес очень вызывающую речь по итогам саммита в Глазго. В частности, пытался упрекать Владимира Путина за его заслуги.

Джо Байден снова удивил весь мир, на этот раз своей речью на пресс-конференции по итогам саммита в Глазго. Обсуждение проблем климата американский президент свел к политике.

Начал с нестабильности на топливном рынке, в частности, в высоких ценах на нефть и газ обвинил Россию. По словам Байдена, именно Москва и участники ОПЕК отказались добывать больше нефти.

Журналистов это, мягко говоря, удивило. Во-первых, было странно слышать такие тезисы в ходе саммита по климату. А во-вторых, именно благодаря России — и это признают во всем мире — стоимость топлива удалось значительно снизить после того, как Владимир Путин поручил нарастить объемы запасов газа в Европе.

Но Байден пошел еще дальше и обвинил Москву в глобальных экологических катастрофах.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал американский президент.

Эти слова Байдена удивили прессу еще больше. Эксперты полагают, что речь лидера США была заготовлена задолго до саммита и просто устарела. А спичрайтеры Байдена и сам глава Белого дома забыли об этом и не удосужились ее обновить.

Да и вообще, судя по всему, главная цель выступления американского президента была не обратить внимание на проблемы климата, а демонизировать другие страны.

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