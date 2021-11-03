Галкин показал, как весело Лизе и Гарри играть в прятки в их огромном замке

Юморист с Аллой Пугачевой и детьми живет в роскошном поместье в подмосковной деревне Грязь.

Максим Галкин показал своим подписчикам в Instagram, как его дети Гарри и Елизавета играют в прятки. Игра-то, может быть, у звездных детей и обычная, а вот условия — королевские! Забавам наследников Аллы Пугачевой предоставлены сотни квадратных метров в настоящем замке!

Поместье знаменитостей находится в Подмосковье, в деревне Грязь. Там нет клубов, ресторанов, торговых центров — только свежий воздух, озера и зеленые пейзажи. Сам замок оформлен в викторианском стиле, в интерьере много дерева, мебель под старину, камины, лестницы и роскошные люстры, театральный зал со сценой, вход украшен скульптурами драконов и гарпий. На территории есть оранжерея, бассейн, зимний сад, дома для прислуги. По подсчетам экспертов, стоимость особняка исчисляется многими миллионами долларов.

Ребятишкам во дворце есть где разгуляться. Спрятавшись от них за мебелью, Галкин снял видео, на котором разгоряченные азартом брат с сестрой гадают, где укрылся папа. Стоит отметить, если заранее не обозначить зону поиска, в таком поместье отца можно искать не один день!

Ролики Максима Галкина с двойняшками в главной роли обожают в социальных сетях. Поклонники ждут с нетерпением новых рассказов о Гарри и Лизе, активно комментируют и просят еще. Юморист с удовольствием утоляет эту жажду, кроме того, очевидно, сам с интересом участвует в играх наследников, придумывает им необычные развлечения. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не уступают родителям в популярности.

По словам недавно побывавшей в замке звезд супруги Олега Газманова Марины, перед первым знакомством она ожидала увидеть избалованных отпрысков знаменитостей и богачей, а встретила просто душек. Жена артиста назвала Гарри и Лизу самыми воспитанными ребятами, с которыми приходилось общаться.

«Чувствуется, что они очень любимы и не обделены вниманием родителей», — подметила Газманова.

Что касается дома Пугачевой и Галкина, его гостья сравнила с музеем, окруженным великолепным парком-садом. Владельцев замка она назвала прекрасными хозяевами, которые все умеют делать своими руками, а не только с помощью прислуги.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин признался, что одежду ему выбирает жена.