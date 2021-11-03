Белорусский телеведущий Азаренок назвал Собчак «адской лошадью»

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Артем Решетов
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Телеведущий Азаренок жестко раскритиковал Собчак за ее поступки

Белорусский телеведущий Азаренок назвал Собчак «адской лошадью»

Фото: Instagram @xenia_sobchak

В своем шоу он жестко раскритиковал журналистку — его слова балансируют на грани с прямыми оскорблениями.

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок жестко раскритиковал журналистку Ксению Собчак — в эфире своей программы на телеканале СТВ он поставил ее в один ряд с извращенцами, педофилами, террористами и проститутками. По его мнению, именно эти категории людей — и, оказывается, Собчак, являются покровителями «дна жизни, канализации и плесени человечества». Фрагмент его программы доступен на платформе YouTube.

Оскорбления в адрес телеведущей на этом не закончились — Азаренок начал предметно разбирать все ее «прегрешения».

«Собчачка, адская лошадь, не устающая ржать и фыркать на нашего президента. Ну вот что ты за падла такая? Твоя машина убила человека, а ты сбежала. Бог тебя спас, и ты не пострадала, а ты тут же выдала антицерковный фильм», — выдал тираду белорусский телеведущий.

Григорий Азаренок имеет в виду недавно вышедший документальный фильм Ксении Собчак о священнике Романе Степанове и скандалах в РПЦ.

Но и на этом он не остановился — он сравнил женщину с Маркизом де Садом. Азаренко уверен, что Собчак — фанат Маркиза де Сада, и предположил, что телеведущая закончит так же, как ее «кумир» — в психиатрической лечебнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак решила устроить себе отпуск — сейчас она отдыхает в Риме.

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