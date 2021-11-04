Забудьте о планах! Китайский совет дня на четверг, 4 ноября

|
Татьяна Бендзь
1 010

Сегодня столкнутся энергии дня и энергии месяца. Для важных замыслов это может обернуться катастрофой.

Забудьте о планах! Китайский совет дня на четверг, 4 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 4 ноября?

Четверг — день столкновения энергии дня и энергии месяца. В такие дни не принято планировать важные дела — ваши планы могут жестоко разрушиться.

Стратегия на любой «день разрушения» — отдыхать и плыть по течению энергий. Хорошо в четверг устраивать всякие личные дела — вот здесь энергии дня будут весьма благоприятны.

Неплохо в четверг также проводить сделки с недвижимостью, эту возможность как раз и дает столкновение.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Забудьте о планах! Китайский совет дня на четверг, 4 ноября

Последние новости

13:26
Более 80% молодых людей в России считают себя патриотами
13:11
Авиакомпания «Победа» не видит разницы в QR-кодах для привитых и переболевших
12:59
От нее не спрятаться, не скрыться! На Земле началась мощнейшая геомагнитная буря
12:44
В Еврейской автономной области врачи-антипрививочники решили уволиться из скорой
12:31
Силы и средства Черноморского флота контролируют действия флагмана ВМС США
12:19
Сексуальная совместимость: как по группе крови определить страстного партнера

Сейчас читают

Шанс обновиться! Как новолуние 4 ноября позитивно повлияет на три знака зодиака
ТОП-5 женских имен с большой удачей
Языческий гороскоп по дате рождения — какой у вас знак-животное
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака