Забудьте о планах! Китайский совет дня на четверг, 4 ноября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 4 ноября?

Четверг — день столкновения энергии дня и энергии месяца. В такие дни не принято планировать важные дела — ваши планы могут жестоко разрушиться.

Стратегия на любой «день разрушения» — отдыхать и плыть по течению энергий. Хорошо в четверг устраивать всякие личные дела — вот здесь энергии дня будут весьма благоприятны.

Неплохо в четверг также проводить сделки с недвижимостью, эту возможность как раз и дает столкновение.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.