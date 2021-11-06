Google работает на разведку США? Аналитик рассказал, почему нужно заблокировать поисковик

От сбора разведданных до гибридной войны. Политический аналитик Константин Сивков рассмотрел аспекты тесного сотрудничества транснациональной корпорации с Минобороны США.

Сотрудничество Google с Минобороны США поможет Белому дому в ведении гибридной войны против РФ. Такое мнение в беседе 5-tv.ru высказал военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем Константин Сивков.

По словам эксперта, возможности мирового IT-гиганта позволят осуществлять полноценную разведывательную деятельность Минобороны США. Как отметил Сивков, сотрудничество между Google и американским военным ведомством может быть реализовано по трем основным направлениям.

«Первое — это сбор и обработка, систематизация разведывательной информации, 90% которой поступает из открытых источников», — рассказал эксперт.

Поисковик позволяет собирать сведения о большом количестве обращений по самым разным направлениям, которые делаются через Google, а также анализировать те или иные процессы в обществе, исходя из того, кто именно осуществляет запросы.

«Все это позволяет вести серьезную военно-техническую разведку», — подчеркнул Сивков.

Второй момент взаимодействия, который отметил эксперт, заключается в том, что IT-корпорация поможет США вести эффективные гибридные войны, предоставляя актуальные сведения о состоянии изучаемой среды.

Как считает Сивков, благодаря техническим возможностям поисковика, легко выяснить, ключевые настроения в обществе, определить, какие слои населения наиболее настроены против правительства, кого люди считают своим лидером мнений, способным выступить против действующей власти.

Третий аспект, по которому будет осуществляться взаимодействие, касается, по словам Сивкова, разработки специалистами компании целевых программ по дополнительной систематизации и обработке данных, на основе тех программных продуктов, которые у них уже есть, в интересах Пентагона.

«Google — это поисковик, который контролируется Пентагоном, соответственно, это вражеская система. Лучшим вариантом было бы заблокировать его и открыть чисто наши, подконтрольные нашим структурам подобные поисковики», — считает эксперт.

Ранее издание The New York Times, сообщило, что мировой гигант Google планирует возобновить сотрудничество с Пентагоном в технологической сфере. В частности, компания может принять участие в новом тендере военного ведомства по предоставлению услуг в области облачных вычислений.

При этом отмечается, что сотрудники корпорации три года назад выразили массовый протест из-за участия Google в совместной с военными программе искусственного интеллекта. Тогда IT-гигант принял решение прекратить сотрудничество с ведомством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, куда, по мнению экспертов, заведет блок НАТО его нынешняя политика.