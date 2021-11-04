Обнаружен необычный фактор, повышающий риск госпитализации при COVID-19
Ученые выяснили, что людям с изжогой опасно болеть коронавирусом
Фото: Depositphotos / VitalikRadko
Неожиданную причину риска возникновения тяжелого течения коронавируса выявили австралийские ученые.
Австралийские ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в штате Квинсленд после многочисленных исследований выяснили, что тяжелое течение коронавируса может быть вызывано генетической предрасположенностью к кислотному рефлюксу. О результатах испытаний сообщило издание Human Molecular Genetics.
Кислотный рефлюкс — это заболевание желудочно-кишечного тракта. При нем кислота, которая у здорового человека должна забрасываться в желудок, поступает в пищевод. Тем самым, нарушая всю работу ЖКТ. Иными словами — приступ изжоги.
«Мы выяснили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15% повышением риска тяжелого течения и госпитализации при COVID-19», — объяснили результаты исследования ученые.
Кроме того, по предположениям ученых, именно кислотный рефлюкс играет прямую роль при увеличении рисков госпитализации при коронавирусе, пишет «Газета.ру».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученый из Германии назвал три способа избежать инфаркта и инсульта.
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