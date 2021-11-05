Бомба замедленного действия: тромбы могут быть предвестниками рака

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Анна Павлова
Эксклюзив 1 205

Онколог Базылев назвал тромбы возможными признаками рака

Фото, видео: depositphotos / lightsource

Выявить возможное смертельное заболевание поможет коагулограмма — исследование системы свертывания крови.

Тромбы могут быть одним из признаков появления онкологии. Выявить злокачественное новообразование можно с помощью коагулограммы — исследования системы свертывания крови. Отклонения в анализах могут предупредить об опасном заболевании. Об этом специально для 5-tv.ru рассказал врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев.

Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Тромбы — это сгустки крови, которые мешают правильному кровообращению в организме, а порой подвергают жизнь смертельной опасности.

«Если вы заметили, что в анализе крови у вас увеличились тромбоциты, в коагулограмме имеются различные отклонения, либо на фоне полного здоровья появляются тромбы — это повод обследоваться и посетить онколога для того, чтобы он составил список обследований для возможного исключения появления опухолей», — подчеркнул онколог.

По словам специалиста, переживать не стоит. Тромбы могут образовываться и по другим причинам. Однако образование опухоли — основная.

«Опухолевый процесс всегда сгущает кровь и вызывает различные отклонения в анализах, а именно в коагулограмме и именно в виде увеличения тромбоцитов, что и приводит к образованию различных тромбов», — резюмировал врач.

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