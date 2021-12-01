Кардиолог Сергеева рассказала, у кого повышен риск образования тромбов

Появление тромбов в организме могут спровоцировать не только определенные заболевания, но и внешние факторы. У кого повышается риск возникновения тромбоза и что следует делать, если у вас есть хоть один из факторов, вызывающих сгущение крови, рассказала врач-кардиолог Дарья Сергеева.

Пожалуй, больше всех опасаться за внезапное возникновение тромбоза нужно людям после 40-ка и тем, кто имеет лишний вес. Кроме того, применение оральных контрацептивов и гормональная терапия повышают риски образования сгустков крови. По словам врача, именно в них находятся эстрогены — гормоны, влияющие на свертываемость в кровеносной системе.

«Следует быть особенно внимательными при длительных перелетах или поездках в автомобиле. Так же риск тромбозов повышается при необходимости длительно соблюдать постельный режим, при травмах и переломах нижних конечностей», — пояснила Сергеева в беседе «Известиям».

Беременным стоит чаще обращать внимание на нижние конечности. Ведь из-за изменяющегося гормонального фона у большинства начинают отекать ноги, появляются венозные звездочки и нарушается работа свертывающей системы крови, что значительно повышает риск тромбоза.

Также у онкологических больных вследствие лучевой и химиотерапий риск тромбоза увеличивается в разы. Это же относится к тем, кто страдает сердечной недостаточностью или мерцательной аритмией.

«При мерцательной аритмии нарушается нормальная работа предсердий, и в полости предсердия может возникать сгусток крови, который может привести к эмболии артерии, вызвать ишемический инсульт, тромбоэмболию артерий ног, мезентериальный тромбоз», — объясняет кардиолог.

Кроме того, риск возрастает при заболеваниях органов дыхания. И, конечно, если ваши близкие родственники имеют в анамнезе тромбоз.

Но все перечисленные заболевания не являются гарантией, что тромбоз вас настигнет. Чтобы снизить риск его возникновения, кардиолог рекомендует вести здоровый образ жизни, придерживаться средиземноморской диеты, и, конечно, регулярно проходить обследование.

«Важно, что, даже если вы выявили у себя один или несколько факторов риска, самостоятельно начинать прием препаратов, снижающих свертываемость крови, категорически нельзя!» — заключила Сергеева.

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