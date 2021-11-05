Актера Дюжева выгнали с модного показа больного раком Юдашкина

Звезда сериала «Бригада» шокировал гостей показа модельера странным высказыванием о его состоянии.

Известный российский актер Дмитрий Дюжев, находясь на модном показе Валентина Юдашкина в Кремле, допустил неуклюжее высказывание в адрес больного раком дизайнера. Некоторым, кто услышал слова артиста, показалось, будто бы звезда «Бригады» наамекнул на скорую смерть модельера.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», — заявил Дюжев журналистам НТВ.

Слова звезды «Бригады» шокировали присутствующих на показе гостей. Актеру дали понять, что его дальнейшее присутствие нежелательно, в результате он был вынужден покинуть мероприятие до его окончания.

Сам Юдашкин, которому в этом году исполнилось 58 лет, узнал о своем диагнозе — рак пищевода — в 2016 году. С тех пор он активно борется с постигшим его недугом, перенеся уже несколько полостных операций и курсов химиотерапии.

По словам модельера, он спокойно относится к неизбежности ухода из этого мира и больше озабочен поиском преемника. По мнению Юдашкина, это должен быть исключительный человек, который умеет думать, художник, способный продолжить славную жизнь модного дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Юдашкина назвала вероятного наследника его дела.