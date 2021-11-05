Жена и пресс-секретарь Юдашкина опровергли скандал с Дюжевым на показе: «Вранье!»

В окружении модельера произошедшее назвали выдумкой журналистов.

Историю о том, что Дмитрий Дюжев во время показа в Кремле якобы намекнул на скорую смерть больного раком Валентина Юдашкина, выдумали журналисты «от нечего делать» во время изоляции. Так разгоревшийся несколько дней назад скандал с участием актера и модельера прокомментировала супруга последнего Марина Юдашкина.

«Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья. Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналисты, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!» — заявила Юдашкина в комментарии KP.RU.

Ни о каком кремлевском показе и скандале на нем не знают и в Доме моды Валентина Юдашкина. Его пресс-секретарь Полина Шаво отметила, что подобные показы проходят весной.

«Ни о чем подобном мне неизвестно. Если речь о показе в Кремле, то обычно они проходят в марте, это кутюрные коллекции. То есть недавно этого точно не могло происходить, раз об этом пишут сейчас. Да и ни о чем подобном, происходившем на наших показах, я ни разу не слышала», — сказала Шаво.

О скандальном высказывании звезды «Бригады» Дмитрия Дюжева в адрес модельера Валентина Юдашкина стало известно 1 ноября. Якобы в интервью одному из телеканалов, взятому за кулисами модного показа Юдашкина в Кремле, актер намекнул на его скорую смерть.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», — приводилась цитата Дюжева.

Также сообщалось, что после неуклюжего высказывания актеру пришлось срочно ретироваться с мероприятия, гости которого были в шоке от его слов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личный стилист Дюжева Елена Червова осудила актера за слова о смерти Юдашкина на его же показе.