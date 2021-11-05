Стилист Дюжева ополчилась на актера за слова о смерти Юдашкина на его же показе

58-летний кутюрье несколько лет борется с онкологическим заболеванием, веря в чудо. Неожиданно для всех актер из «Бригады» его похоронил.

На звезду сериала «Бригада» Дмитрия Дюжева ополчилась общественность за неловкую фразу о смерти кутюрье Валентина Юдашкина. Даже личный стилист актера Елена Червова не поддержала его, назвав поступок из ряда вон выходящим. Впрочем, отказываться от сотрудничества со знаменитостью она пока не намерена.

«Дмитрий — очень приятный человек, клиент. Мне было классно и просто с ним работать. В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью. Его стоит поддержать, а не говорить о возможной кончине», — заметила Червова в интервью WomanHit.ru.

Скандальный инцидент произошел прямо на показе Юдашкина. Произнося речь, артист заметил, что каждый человек сегодня живет буквально «одним днем», а точная дата кончины никому не известна. Дюжев уточнил, что пока есть возможность, нужно наслаждаться талантом художника, ведь уже завтра он может скончаться.

Услышать такое ни сам Валентин Юдашкин, ни его модные гости, конечно, не планировали. Актера вежливо попросили покинуть мероприятие во избежание серьезных неприятностей. Видимо, о том, что кутюрье несколько лет борется со страшной онкологией, Дмитрий Дюжев напрочь забыл.

globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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