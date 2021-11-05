Как отличить симптомы коронавируса вакцинированному человеку

Ни одна марка вакцины от коронавируса не даст стопроцентной защищенности от инфицирования. Даже при наличии антител можно заболеть.

Заразиться коронавирусом можно даже после прививки — причем неважно, какой именно вакциной вы воспользовались. Тем не менее даже если заразитесь, уже вакцинировавшись — болезнь будет протекать в куда более легкой форме. Датское издание Danmarks Radio привело статистику заболеваемости по стране — и прививка действительно помогает.

В первую очередь было подмечено, что больше 22 тысяч человек, прошедших полный курс прививок, в котором вакцина дала «полный ожидаемый» эффект, заболели коронавирусом — это называют «прорывной инфекцией».

«Вы защищены от серьезного течения болезни, но по-прежнему можете простудиться и заразиться», — приводит издание слова профессора медицины Томаса Бенфилда.

Однако, заметил он, прививка заметно облегчает течение болезни, хоть не обходится и без случаев госпитализации.

«По нашему опыту, некоторые заболевают настолько сильно, что попадают в больницу. Это в основном пожилые люди. Но даже если их приходится госпитализировать, чаще всего они страдают не так сильно, как те, кого мы принимали до появления вакцин», — уточнил Бенфилд.

Да и статистика говорит сама за себя — вакцинированные граждане Дании заболевали коронавирусом в три — четыре раза реже, чем непривитые. Похожая статистика и в госпитализациях, и смертях.

Симптомы у заболевших коронавирусом после прививки могут быть разные — кто-то проболеет абсолютно бессимптомно, у кого-то будет что-то вроде простуды или легкого гриппа. Но из типичных симптомов: насморк, кашель, чихание, боль в горле и головная боль. Сильный жар и потеря обоняния, как «визитная карточка» COVID-19, тоже никуда не делись, но опустились сильно ниже по списку.

Профессор иммунологии Руне Хартманн уточнил, что спектр симптомов у вакцинированных заболевших настолько же широк, как и у невакцинированных — но болезнь сразу становится менее серьезной.

«Спектр степеней тяжести заболевания, вызываемого коронавирусом, очень большой — от легкой простуды до смерти. Этот же спектр мы видим и у вакцинированных. Но в целом наблюдается резкое снижение серьезности болезни, а это значит, что гораздо меньше людей попадает в больницу и умирает», — пояснил он.

Кроме того, большую роль играют и личные особенности организма — сила иммунитета, возраст, хронические заболевания, и даже то, как быстро ваш организм адаптируется к вакцине.

«Скорость течения болезни очень сильно зависит от конкретной вакцины и конкретного человека. Например, имеет значение, сколько вам лет. Кроме того, играют роль и другие аспекты состояния здоровья, мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, мы наблюдаем клиническое улучшение», — заявил иммунолог.

При этом оба специалиста сошлись во мнении о том, что лучше всего сделать, если вы заподозрили у себя симптомы коронавируса — остаться дома и сдать тест. На нынешнем этапе главное — это создание коллективного иммунитета, необходимо подавить распространение и репликацию вируса у тех, кто не входит в группу риска и, таким образом, облегчить давление на тех, кто в нее, наоборот, входит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России темпы вакцинации подстегивают поощрительными мерами — распоряжение правительства, продлевающего федеральную лотерею с денежными призами за вакцинацию, подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.