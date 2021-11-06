Никаких секретов: Пермякова обвинила популярное шоу Кудрявцевой в обмане

Актриса, сыгравшая медсестру Любу в «Интернах», выиграла 300 тысяч, но получила в четыре раза меньше.

Актриса Светлана Пермякова рассказала об обмане на популярном шоу «Секрет на миллион», в котором она недавно приняла участие. Об этом знаменитость поведала продюсеру Петру Плоскову на его YouTube-шоу.

Звезда сериала «Интерны» заявила, что в конверте с главным вопросом на один миллион рублей ничего не было, даже никаких секретов.

Кроме того, по словам знаменитости, ее обманули с выигрышем: вместо 300 тысяч она унесла с собой 80. Выигранные деньги она хотела отправить на лечение ребенку с ДЦП.

Недавно Светлана Пермякова жаловалась на проблемы с финансами. Из-за пандемии отменили спектакли и съемки, ее семье не хватало средств на существование, и она перебралась из Москвы в Калужскую область, где приобрела «маленькую избушку-развалюшку». Пермякова даже обзавелась домашней птицей и ухаживала за грядками.

Помогли справиться с кризисом экс-участнице КВН коллеги, которые, по ее собственному признанию, «подобрали и обогрели». К тому же подзаработать копеечку ей удавалось в разных шоу, вот только с «Секретом на миллион» не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Светлана Пермякова впервые назвала причину отказа возвращаться в КВН.