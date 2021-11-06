Земле угрожает астероид размером с Эйфелеву башню
По словам ученых, максимальное сближение опасного астероида с планетой произойдет 11 декабря.
Фото: depositphotos / alinbrotea
Пока на Земле бушует пандемия коронавируса, опасность планете грозит и из космоса. В НАСА предупредили о приближении к третьей планете Солнечной системы небесного тела, которому присвоено название «Нерей». Оно сопоставимо по размерам с Эйфелевой башней, высота которой составляет 330 метров. Это обстоятельство вызывает тревогу у ученых, пишет британское издание Daily Record.
Согласно прогнозу НАСА, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 11 декабря. Размеры космического объекта настолько велики, что ученые полагают — разрушить планету ему бы не составило труда. В то же время астрономы сделали расчеты и пришли к выводам, что пока «Нерей» не представляет угрозы нашей планете, поскольку расстояние до Земли при максимальном сближении составит почти четыре миллиона километров.
«Астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 3,9 миллиона километров — это в десять раз больше расстояния между Землей и Луной», — приводят слова NASA.
В следующий раз «Нерей» будет пролетать «недалеко» от Земли в 2031 и 2050 годах. А в 2060-м астероид пройдет в максимальной близости от Земли.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что астроном Владимир Сурдин назвал дату столкновения Земли с астероидом.
Читайте также
70%
0.01 82.81
-0.15
Нашли ошибку?