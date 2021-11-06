Попытка москвича с ребенком сбежать от толпы попала на видео

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 704

Драка произошла в Новых Ватутниках вечером 4 ноября. Сначала возбудили уголовное дело о хулиганстве, но затем председатель СК поручил переквалифицировать статью на более тяжкую.

Фото, видео: depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru

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Нападение на отца с сыном в Новой Москве

Попытка сбежать от толпы москвича с ребенком попала на видео. Запись оказалась в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как после начала конфликта мужчина с четырехлетним малышом бежит от группы напавших на него людей. Он забежал в ближайший магазин, чтобы спрятаться.

Согласно имеющимся данным, потасовка разгоралась несколько раз. Приятель отца с ребенком, который был вместе с ним, даже хотел разбить бутылку, чтобы использовать ее в качестве орудия самообороны. Очевидцы также сообщили, что сам конфликт якобы начался на дороге. С одной стороны шли двое мужчин с маленьким мальчиком, с другой — четверо злоумышленников. Они задели плечом москвича с ребенком, тогда тот выругался. После этого и началась потасовка, которая позже переросла в резонансную драку.

Трое из четверых задержанных за нападение на отца с четырехлетним малышом в Новых Ватутинках вечером в четверг, 4 ноября, не признают вину в случившемся. Адвокат одного из подозреваемых также заявил, что его подзащитный опровергает сведения о том, что он якобы использовал в драке нож. Более того один из задержанных рассказал во время доставки на допрос, будто мужчина с ребенком сам напал на него.

По факту резонансной драки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Однако по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицируют на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Depositphotos / nito103; ВКонтакте @podslushano_v_nv; Telegram @moscowproc

При задержании один из нападавших утверждал, что конфликт спровоцировал молодой отец. Правоохранители уже опубликовали видео с опросом подозреваемых в нападении и избитыми, в котором они рассказывают свои версии происшествия.

Избитый отец в свою очередь рассказал, что уже перевез свою семью в безопасное место. Стоит отметить, что мужчины за плечами криминальное прошлое. По некоторым данным, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество в апреле этого года. Его 24-летний приятель Никита У., также подвергшийся нападению, попадал в поле зрения полиции шесть раз, в том числе за кражу и мошенничество.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий матери братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве. Она заявила, что ее «дети ерундой не занимаются», а также назвала избитого ими москвича «любителем выпить».

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