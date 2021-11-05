Мать напавших на отца с ребенком в Новой Москве: «У меня дети ерундой не занимаются»

Резонансная драка произошла в Новых Ватутниках вечером 4 ноября. По предварительной версии, толпа из четырех человек набросилась на москвича с четырехлетним малышом на руках и его приятеля.

Избитый толпой в Новой Москве мужчина с ребенком был любителем выпить и сам виноват в том, что произошло. Такой вывод можно сделать из слов матери подозреваемых в нападении братьев. Эксклюзивный комментарий женщина по имени Марина дала 5-tv.ru.

«Там было трое выпивших людей, которые стукнули моего сына по голове пустой бутылкой. <…> На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек — мужчина с синяком под глазом, — по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. Это трое били несовершеннолетнего», — сообщила мама напавших.

Женщина заверила, что у нее очень воспитанные дети. Больше того, они не приехали из другой республики, а являются гражданами России.

«У меня дети не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят, они даже пива не пьют — вообще. Даже сигарету никогда в жизни не курили. <…> Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие», — подытожила Марина.

По информации 5-tv.ru, конфликт начался в магазине. Там молодой отец и его друг встретили четырех незнакомцев. По предварительным сведениям, там произошла первая стычка. Затем конфликт продолжился на улице, где и попал на видео. Судя по кадрам, незнакомцы накинулись на мужчину посреди тротуара. По словам очевидцев, злоумышленники оскорбляли молодого отца и его четырехлетнего сына.

Стоит отметить, что у избитого отца криминальное прошлое. По некоторым данным, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество в апреле этого года. Его тоже 24-летний приятель Никита У., тоже подвергшийся нападению, попадал в поле зрения полиции шесть раз, в том числе за кражу и мошенничество.

При задержании один из нападавших утверждал, что конфликт спровоцировал молодой отец.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Однако по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицируют на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с допросом задержанных за нападение на отца с сыном в Новой Москве.