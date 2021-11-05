Опубликовано видео допроса задержанных за нападение на отца с сыном в Новой Москве

Следственный комитет Москвы опубликовал видео допроса участников нападения на мужчину с четырехлетним сыном в Новых Ватутинках.

Двое участников инцидента признались, что участвовали в драке. Один из них подтвердил, что рядом в этот момент находился ребенок. Сам молодой человек рассказал, что приехал с братьями, которые тоже участвовали в драке, из Оренбурга. В столице он работает в автосервисе.

Подробности инцидента также в деталях рассказал и подвергшийся нападению отец. По его словам, неизвестные «задели» его товарища, после чего завязался конфликт. Один из зачинщиков ударил его друга по щеке. Сам он хотел защитить приятеля и защититься сам.

«Потом слово за слово, один достал нож и начал им махать, начал за нами бегать с этим ножом. Товарищ стал защищаться, побежал за ними. Я взял ребенка в охапку и пошел домой. После встретились около магазина, там вся основная драка началась», — рассказал отец.

Он добавил, что еле как спас себя и ребенка, который в этот момент сидел на его шее. Затем он снял сына с плеч и встал перед ним. Зачинщики приблизились и начали бить мужчину.

Друг пострадавшего отметил, что подбежав к магазину, начал махать руками и звать на помощь — понимал, что с четырьмя ему не справится. По его словам, те нападали на него и били ногами.

«Я забежал в магазин, увидел троих взрослых мужчин и попросил у них помощи, рассказал, что на нас напала толпа. Его (отца ребенка - Прим. ред.) била толпа, человек пять-шесть, прыгали со всех сторон, били в голову», — подчеркнул он.

Приятель пострадавшего отметил, что больше всего боялся из-за ножей. С его слов, во время первой перепалки, ему удалось трижды увернуться от удара.

По предварительной версии, толпа из четырех человек набросилась на москвича с четырехлетним малышом на руках и его приятеля. Все произошло в четверг, 4 ноября, в Новой Москве. Ребенок не пострадал, однако своими действиями подозреваемые угрожали его жизни и здоровью. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru писал, дело о драке в Новой Москве переквалифицируют на более тяжкую статью.