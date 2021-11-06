Задержан последний из напавших толпой на отца с ребенком в Новой Москве

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Игорь Рязов
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Задержан четвертый подозреваемый в нападении на мужчину с отца в Новой Москве

Задержан последний из напавших толпой на отца с ребенком в Новой Москве

Фото: depositphotos / VerSta

Тема:
Нападение на отца с сыном в Новой Москве

Резонансная драка произошла в Новых Ватутниках вечером 4 ноября. Сначала возбудили уголовное дело о хулиганстве, но затем глава СК поручил переквалифицировать статью на более тяжкую.

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего из подозреваемых в нападении на отца с ребенком микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве», — сказали в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что четвертым подозреваемым оказался мужчина 2002 года рождения. Его задержали в ночь на 6 ноября в ночное время. Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что напавших на отца с ребенком в Новой Москве было всего четверо. Троих из них задержали 5 ноября. Вопреки распространившийся в СМИ информации, все они оказались гражданами РФ, приехали из Оренбурга.

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

Резонансная драка произошла вечером 4 ноября. Конфликт начался в магазине — там молодой отец и его друг встретили четырех незнакомцев. По предварительным сведениям, между ними произошла стычка. Затем конфликт продолжился на улице, где и попал на видео. Судя по кадрам, незнакомцы накинулись на мужчину посреди тротуара. По словам очевидцев, злоумышленники оскорбляли молодого отца и его четырехлетнего сына.

Стоит отметить, что у избитого отца криминальное прошлое. По некоторым данным, 31-летний Александр Ж. был судим за мошенничество в апреле этого года. Его 24-летний приятель Никита У., тоже подвергшийся нападению, попадал в поле зрения полиции шесть раз, в том числе за кражу и мошенничество.

При задержании один из нападавших утверждал, что конфликт спровоцировал молодой отец. Правоохранители уже опубликовали видео с опросом подозреваемых в нападении и избитыми, в котором они рассказывают свои версии происшествия.

По факту резонансной драки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ — «Хулиганство». Однако по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицируют на более тяжкую статью — покушение на убийство.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий матери братьев, напавших на отца с ребенком в Новой Москве. Она заявила, что ее «дети ерундой не занимаются», а также назвала избитого ими москвича «любителем выпить».

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